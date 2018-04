Otevření nové žatecké galerie pro uměleckou sbírku se odsouvá

Žatec - Ústecký kraj se stále nedohodl s dárci na převodu unikátní sbírky umění. Smlouva už je v podstatě déle než měsíc neplatná.

Návštěvníci jedné z výstav sbírky manželů Zemanových si ji prohlížejí v žatecké Galerii Sladovna. Archivní fotoFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Filla, Kupka, Zrzavý nebo Špála. Obrazy význačných českých umělců, kteří se na aukcích prodávají za desítky milionů korun, mají být k vidění v nové galerii v Žatci. Její vznik se však odkládá.

Galerie má vystavovat moderní umění se sbírky manželů Evy Kunstové a Petra Zemana, kteří ji chtějí darovat Ústeckému kraji. Proces převodu se ovšem zasekl. Krajští zastupitelé totiž těsně neschválili dodatek k darovací smlouvě. Z něj vyplývá, že kraj musí sbírku vystavit v Žatci v galerii, kterou zřídí. Dárci si také vymínili, že budou mít právo s krajem konzultovat veškeré kroky ohledně budování nové galerie. „V současné době zástupci kraje znovu jednají s dárci a upřesňují se podmínky smlouvy. Záměr převést sbírku na kraj podle vyjádření dárců stále trvá,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Darovací smlouvu ještě bez dodatku schválili krajští zastupitelé už v září 2016. Ve stejné době koupil kraj pro novou galerii za 2,4 milionu korun budovu bývalého skladu a sušárny chmele na rohu Kovářské ulice a Smetanova náměstí v Žatci.

Hejtman: byla by to velká ztráta

V aktuálním dodatku smlouvy mimo jiné stojí, že pokud nebude do 28. února schválen, celá darovací smlouva padá. Vedení kraje však věří, že k dohodě nakonec dojde. „Byla by to velká ztráta pro kraj,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Zastupitelé kraje by o sbírce měli hlasovat 23. dubna. V jaké podobě jim krajští úředníci předloží materiál, není zatím jasné. Vyplyne to z jednání.

Ve zdárné dokončení procesu věří i v Žatci. „Sbírka má ohromnou uměleckou hodnotu a pokud bude v Žatci vystavena, prospěje to turistickému ruchu. Doufáme, že jednání dopadnou zdárně,“ řekl místostarosta Jaroslav Špička.

Rozsáhlou sbírku českého moderního umění a umění mimoevropských kultur tvoří obrazy, sochy, africké masky, starožitný nábytek a další hodnotné věci. Zahrnuje 834 předmětů hlavně z Česka a Slovenska, ale také z Německa, Španělska, Afriky i Nepálu. Dokumentuje převážně 20. století a začátek 21. století a zahrnuje 40 let soustavné sběratelské činnosti manželů.

Výjimečná sbírka

Výjimečná kolekce moderního umění obsahuje třeba díla Josefa Čapka, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Františka Kupky, Františka Muziky, Josefa Špály i Jana Zrzavého. Je zaregistrována ministerstvem kultury.

Umělecká hodnota sbírky je nevyčíslitelná, finanční hodnota se odhaduje na 750 milionů korun. Předměty ze sbírky pravidelně představuje Galerie Sladovna v Žatci.

Součástí daru jsou také dva domy na Hošťálkově náměstí v Žatci. Tam manželé, kteří nyní většinu času tráví v zahraničí, hlavně na Kanárských ostrovech, dříve bydleli.