Otevření porodnice se odkládá. Lékaři pro žatecká oddělení stále nejsou

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 17 360 Kč

Odborní účetní finanční a investiční pohledávky. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 9, Popis činnosti pracovního místa:Výkon státní správy na úseku pokut a nákladů řízení vydaných odbory Městského úřadu Žatec dle zákona č. 280/2009 Sb. „daňový řád“, ve znění pozdějších předpisů. Vedení evidence nezaplacených pokut a jiných peněžitých plnění uložených ve správním řízení a evidence neuhrazených místních poplatků. Příprava a předání podkladů k vymáhání nedoplatků soudnímu exekutorovi.Předpoklady pro vznik pracovního poměru:. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,, . minimální věk 18 let,, . způsobilost k právním úkonům,. morální a trestná bezúhonnost,. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)., Ostatní předpoklady:. vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou obor veřejná ekonomika a správa, nebo finanční kontrola), . ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu GINIS,, . znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; České účetní standardy, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,. komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,. výhodou zvláštní odborná způsobilost při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu nebo při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů,, . řidičský průkaz skupiny B,, . předpokládaný nástup 03.09.2018., Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojeny tyto doklady:, . strukturovaný životopis,. ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce., Nabízíme:, Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování., Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06.08.2018 do 15.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny., Obálku označte heslem „výběrové řízení – pohledávky“.. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 18 810 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace referent právního útvaru, přestupky. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec, Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10, Popis činnosti pracovního místa:, Zajišťuje přestupkovou agendu zejména na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, a dále na úseku dalších přestupků, mimo přestupků svěřených tímto organizačním řádem nebo zákonem do působnosti jiného odboru úřadu nebo jiného orgánu města. Na základě jmenování starostou města zasedá v komisi pro projednávání přestupků. Ukládá pokuty příkazem na místě za přestupky v působnosti odboru a komise pro projednávání přestupků. Spolupracuje s orgány Policie ČR, Městskou policií, soudy a dalšími institucemi ve věcech přestupků. Zajišťuje úkony související s centrální evidencí přestupků., Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, . státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,, . minimální věk 18 let,, . způsobilost k právním úkonům,, . morální a trestná bezúhonnost,, . znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)., Ostatní předpoklady:, . VŠ vzdělání ve studijním oboru Právo a Právní věda,, . ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); plynulé a rychlé psaní textů na PC dle diktátu,, . znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,, . komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,, . výhodou zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,, . výhodou praxe v oblasti práva a veřejné správy,, . řidičský průkaz skupiny B,, . předpokládaný nástup 03.09.2018, Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:, Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis., K přihlášce budou připojeny tyto doklady:, . strukturovaný životopis,, . ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,, . výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce., Nabízíme:, Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování., Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:, Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 06.08.2018 do 15.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny., Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent právního útvaru“.. Pracoviště: Město žatec, náměstí Svobody, č.p. 1, 438 01 Žatec 1. Informace: Hana Vrbová, +420 415 736 106.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Logistik 65 535 Kč

Řídící pracovníci v oblasti logistiky Vedoucí útvaru logistiky. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 70000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Velemyšleve 61 Triangle, Co Vás čeká:, Hodnocení podřízených a stanovování jejich pracovních cílů, Zajištění, že zákazník dostane správné kusy ve správném počtu a včas, Monitorování a kontrolování stavu dodávek s cílem stoprocentní efektivity, Kontrola výše zvláštních přepravních nákladů, Stanovení priority a řízení výrobního plánu, Monitorování a kontrola výše zákaznických restů, Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:, Praxi na pozici Manažer/ka logistiky v automobilovém průmyslu, Znalost s plánováním výroby, Komunikativní znalost anglického jazyka, Dobré vůdčí schopnosti, interpersonální a organizační dovednosti spolu se shopností efektivně pracovat pod tlakem, Co Vám můžeme nabídnout:, Zajímavé platové ohodnocení, Možnost dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, odborné kurzy), 20 dní dovolené a až 5 dní osobního volna navíc, Dotované stravné, Další firemní benefity po zkušební době, Moderní pracovní prostředí(https://youtu.be/Awx9Xl_aFg4), Firemní akce, kontakt: mmalcovska@cz.gestamp.com. Pracoviště: Gestamp louny s.r.o., 438 01 Žatec 1. Informace: Michaela Malcovská, .

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Účetní 14 000 Kč

Účetní všeobecní účetní - poloviční úvazek. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce:Průmyslová č.p. 386, Louny , vhodné i pro OZP (bezbariérový přístup), Co ti můžeme nabídnout?, nástup možný IHNED,pracovní doba na 4hodiny denně nebo dle dohody,motivující mzdu při nástupu dle zkušeností,navýšení mzdy po zkušební době a každoročně navyšování odměny za práci, půlroční bonusy (13. a 14. plat),příjemné a čisté pracovní prostředí,dlouhodobou jistotu pracovního místazajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu,práci v regionu Louny, pracovní příležitost i pro absolventy,, Co od tebe očekáváme? Jaké znalosti hledáme? Co bys měl(a) umět?, znalost účetnictví (minimálně teoretická), komunikativní znalost AJ (lze zlepšit ve firemních jazykových kurzech zdarma),pečlivost, zodpovědnost,aktivní a pohotový přístup k řešení , týmový přístup k práci,flexibilitu co do pracovní náplně,, Co budeš dělat? Za co budeš odpovědná(ý)?, účtování bankovních výpisů a s tím související zajištění informací o obdržených platbách a řešení případných nesrovnalostí, účtování dokladů a kontrola pohybů na VISA kartách, ystavování vydaných faktur v kooperaci s účetní - vydané faktury + zajištění zastupitelnosti v oblasti vydaných faktur,tisk dokladů o překročení hranice EU z portálu Celní správy a kompletace s fakturami, komunikace se zákazníky (pravidelné potvrzování saldokonta vystavených faktur s jednotlivými zákazníky, řešení a urgování pohledávek v prodlení), dotované stravování (obědy a poukázky), náborový příspěvek při doporučení nového zaměstnance,příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření (III. pilíř), volnočasové poukázky, odměny a příspěvky u příležitosti životních a pracovních výročí a událostí, firemní a zájmové akce pro zaměstnance, kontakt: telefonicky 7:00-15:30 hod na č. 415626511, 415626526,415626580, na email: informace@fkc.cz, prace@fkc.cz. Pracoviště: Fujikoki czech s.r.o. - provozovna louny, Průmyslová, č.p. 386, 439 02 Cítoliby. Informace: Kateřina Janáčková, +420 415 626 511,415 626 526.