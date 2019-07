„Mohu potvrdit, že jsme ve středu večer zasahovali na dětském táboře v Žerotíně. Na pomoc jsme kvůli vysokému počtu, dvacet devět dětí a jedna dospělá osoba, přivolali i hasičský autobus. Tři sanitky převezly čtyři děti do žatecké nemocnice a dvě do kladenské,“ sdělil tiskový mluvčí záchranky Prokop Voleník.

Hasičský autobus následně rozvezl děti do nemocnic v Ústeckém kraji, a to do Teplic, Mostu a Ústí.