Stačí jim plavky, ručník, žabky a dobře nabroušená sekera. Až někde u vody v zimním období potkáte takto vybavenou partičku lidí, vězte, že jde o místní otužilce. Kapesníky na rýmu nepotřebují, chřipkové epidemii se vysmívají. Lidí nořících se do ledové vody přibývá. Třeba otužilci v Teplicích teď pro svého zdraví prospěšného koníčka dokonce získali úřední razítko.

„Je nás více než 40. Scházíme se, abychom se ponořili do jezera Barbora nebo do Dlouhého rybníku na Cínovci,“ říká Jiří Štábl, který společně s dalšími milovníky chladu Davidem Venclem a Milanem Stryjou spolek otužilců založili. V těchto dnech jejich aktivity oficiálně posvětil zápisem do centrálního spolkového rejstříku krajský soud v Ústí. Jmenují se Otužilci Teplice.

Zájemci o otužování se mohou více o činnosti teplické party dozvědět na Facebooku, kde mají založenou skupinu, včetně fotografií z různých akcí. Jejím prostřednictvím se také svolávají na aktuální ponory. V minulých dnech třeba na Cínovec, kde jim výborné zázemí poskytuje Dlouhý rybník. „Vzhledem k jeho poloze přes 800 metrů nad mořem zde bývá voda chladnější a dříve zamrzá. Proto si také s sebou vozíme sekeru na obnovení připravené díry pro vstup do vody,“ podotýká Štábl.

Zájemci by se podle něj měli dříve, než vlezou do ledové vody, seznámit s trochou teorie. „Pravidelně se snažíme lidem vysvětlovat pozitivní účinky otužování. Nejenže díky této pravidelné činnosti posílíte imunitní systém a účinně tak předejdete nachlazení, ale několikaminutový ponor do ledové vody do těla vyplaví množství hormonů, díky kterým se cítíte velmi příjemně. Jako po sportovním výkonu. Z otužování se tak stává zdravá droga a životní styl,“ dodává spoluzakladatel spolku otužilců.

S hlavou nad vodou

Známým jménem v partě Otužilci Teplice je David Vencl, zkušený sportovní potápěč na jeden nádech. Tuzemský šampion, který se úspěšně zúčastnil několika světových a evropských mistrovství. Podle něj má ale otužování určitá úskalí. Lidé by především měli znát svůj zdravotní stav. „Dělám kurzy otužování, lidem například vůbec nedoporučuji potápět v ledové vodě hlavu. Tep jde rychle dolů, hrozí omdlení, lépe řečeno bezvědomí,“ řekl Deníku, když se v lednu na Barboře rozhodl pokořit světový rekord v plavání pod ledem bez neoprenu. Dosavadní rekord měl hodnotu 80 metrů, Vencl při prvním tréninkovém pokusu zdolal neuvěřitelných 99 metrů! Jeho zkušené a trénované potápění je však od běžného otužování těla, kdy člověk jen vleze do chladné vody, profesionálně hodně daleko.

Ke skupině otužilců se může přidat každý, není třeba žádná registrace, počet účastníků není omezený. Nedávno se takto připojila například Jana Vágnerová z Teplic. „Už dříve jsem se otužovala sama, v sudu doma na balkoně. Zlákaly mě ale pikniky v chladném rybníku. Je při nich legrace. Studená voda mě vždy nabudí. Navíc to vnímám jako prevenci před nemocemi v tomto zimním období,“ pochvaluje si maminka dvou malých dětí.

Otužilců přibývá po celém kraji. Chcete-li se připojit, zapátrejte na sociálních sítích. Třeba najdete spřízněné duše.