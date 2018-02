Ovce a kozy pomáhají ohroženým druhům zvířat, šetří také peníze

Žatecko, Chomutovsko – Přírodní sekačky pomáhají přírodě, citlivě spásají nežádoucí rostliny. Prospívají tím i ohroženým živočichům.

Ovce a kozy využívá společnost ČEZ ke spásání trávy na několika místechFoto: ČEZ/Ota Schnepp

Ochrana vzácných živočichů, údržba nepřístupných míst nebo ekonomická úspora. To všechno jsou důvody, proč se stáda ovcí a koz ve stále větší míře využívají ke spásání trávy v regionu. V sezoně se pohybují po bývalém úložišti elektrárenského popílku u Tušimic, na kopcích Českého středohoří, kolem Žatce nebo v Kadani.

Ovce a kozy využívá společnost ČEZ ke spásání trávy na rekultivovaném odkališti u Elektrárny Tušimice na Chomutovsku, zamezují zarůstání lokality monotónním porostem. Pomohli tím k životu kriticky ohroženého motýla. „Ovce a kozy pastvou narušovaly drn, takže v Čechách kriticky ohrožený a na Moravě již od roku 1998 nezvěstný druh motýla okáče metlicového mohl snadněji najít útočiště v podloží podkladního substrátu,“ vysvětlil Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy.

Poprvé se živé „travní sekačky“ objevily u Tušimic v v roce 2016. Vzhledem k tomu, že se osvědčily, nedaleko elektrárny spásaly trávu loni od začátku března do konce listopadu. Teď jsou v zimovišti na Žatecku a ČEZ s nimi počítá i letos.

A to nejen u Tušimic. Nově by se měly objevit také na jiném bývalém odkališti elektrárny – mezi Vysočany na Chomutovsku a Žiželicemi na Kadaňsku.

„Jakmile nastane příhodná doba, opět ovce a kozy na rekultivované odkaliště u Tušimic přivezeme. Nasazení dalšího stáda plánujeme i v lokalitě bývalého odkaliště ve Vysočanech nedaleko Hrušovan. Tam se podle průzkumu entomologů vyskytuje soumračník jahodníkový, což je vcelku běžný druh malého motýla, a také brouk zlatohlávek huňatý. Ten už je ovšem na seznamu silně ohrožených druhů,“ sdělil Otakar Tuček, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov.

Podobné ekologické spásání travin už několik let využívá Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zvířata spásají nežádoucí vegetaci například na kopcích Oblík a Raná na Lounsku. Ovce a kozy spásají nežádoucí vegetaci a tím chrání původní vzácné druhy rostlin a zvířat.

„Stepi patří v Českém středohoří k těm nejohroženějším místům, protože se změnil původní způsob hospodaření. Stepi ale potřebují pravidelnou péči pastvu, kosení, či vyřezávání náletů. Bez citlivého obhospodařování totiž nelze tato unikátní místa v krajině udržet, jednoduše zarostou,“ sdělila Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ovce a kozy v krajině

Kvůli zachování původních druhů a zachování ekologicky cenných stepí začal platit pastevce také Ústecký kraj. Jejich ovce a kozy likvidují nežádoucí vegetaci na několika místech Žatecku. Například u Stroupče, Staňkovic, v údolí potoků Liboc a Hasina a na Písečném vrchu nedaleko Břvan.

Své ovce a kozy má také město Kadaň. To je už několik let využívá ke spásání vegetace v areálu Františkánského kláštera, na skálách pod hradbami nad řekou Ohří, u domova pro seniory nebo na dvou místech na sídlišti. „Na sídlišti jde o oplocené areály kolem elektrorozvoden. Díky tomu, že tam vegetaci spasou zvířata, nemusíme ji kosit technikou. Je to ekologické, město na tom ještě ušetří asi sto tisíc korun ročně,“ sdělil Miroslav Jancák z odboru životního prostředí kadaňské radnice.

O ovce a kozy se ve městě stará zahradnická firma, každý den je kontroluje. Zásobuje je vodou a vitamíny. Celkem mají v Kadani devět koz a osm ovcí.