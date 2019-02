Ústecký kraj - Vedení měst volí při komunikaci s lidmi rozdílné způsoby.

Ilustrační foto | Foto: Petra Lišková

Parkování, bezpečnost, doprava, nepořádek v ulicích, plánované opravy ve městě. Právě těchto témat se nejčastěji týkaly dotazy lidí v Lounech na nové akci v tamní knihovně. Neptali se ale žádného spisovatele či básníka, jak je tam běžné, hlavní roli hrál tentokrát starosta Pavel Janda. Setkání se starostou Loun mají být pravidelná, zařadí se tak po bok třeba Kadaně, Klášterce či Litvínova. Některá města volí ke komunikaci moderní technologie, v jiných není tak lehké vedení „dohnat“.

„Ptala jsem se pana starosty na nepořádek v naší ulici. Řešili jsme, jestli by tam strážníci nemohli chodit častěji,“ pochvalovala si přímou komunikaci Eva Nesvadbová, která se zúčastnila premiérového Setkání se starostou.

Během zhruba dvou hodin se lidé ptali na vše, co je zajímalo. „Mám z toho dobrý pocit. Nejvíce lidi zajímal nepořádek, parkování, bezpečí,“ zhodnotil novinku první muž Loun Pavel Janda. „Určitě v tom budeme pokračovat, chceme setkání pořádat pravidelně, pravděpodobně jednou za čtvrt roku. Chceme ale radnici otevřít i v dalších směrech, ještě více komunikovat na sociálních sítích a podobně,“ dodal Janda.

Zajdou i na pivo

Setkání se starostou se pravidelně konají už delší dobu také v Kadani. A lidé i vedení města si schůzky pochvalují. Jiří Kulhánek tam pravidelně dochází na setkání na jednotlivých sídlištích, kde s občany řeší jejich konkrétní problémy. Nyní ale v Kadani chystají novinku Se starostou na pivo. Akce je určená hlavně pro mladé, kteří ji i sami navrhli. „Navrhl jsem, aby byla jednou za čtvrt roku, navíc na nějaké téma, které je zajímá, a nebyl to úplný pel mel. Mohl bych s sebou vzít i hosta z oboru,“ poznamenal Kulhánek.

V Podbořanech dělají veřejná projednávání ke každé větší investici, starosta je pravidelně přítomen. Navíc se tam čas od času koná „čaj se starostou“, který pořádá tamní nezisková organizace. Lidé mohou používat pro dotazy také Facebook nebo přijít přímo za starostou na radnici na domluvenou schůzku. Poslední varianta a elektronická komunikace jsou ale možné ve všech městech regionu.

Klášterec a Litvínov zvolil jinou možnost setkávání s vedením města. Akce se nekonají ve větším počtu lidí, ale zájemci mohou přijít přímo na radnici, setkání tak prý jsou osobnější, tázající nemusí vystupovat na veřejnosti. V Litvínově mohou lidé přijít na Otevřené dveře u starostky každé první pondělí v měsíci od 13 do 18 hodin. V Klášterci je to také první pondělí od 15 do 17 hodin.

Další města větší setkávání s občany nedělají. V Chomutově je už několik let nepořádají. Pravidelné není setkání s veřejností třeba ani v Žatci.

Některá města volí při komunikaci s občany moderní technologie. Například Most. Ten sice před nedávnem zrušil diskuzi s vedením města na Facebooku, zejména prý kvůli nevhodným diskuzím, lidé ale dál mohou pokládat otázky primátorovi na webu města. Nově tam chtějí zavést odpovídání na dotazy lidí i přes mobilní aplikaci.