Předpokládaná hodnota zakázky je 55 milionů bez DPH, tedy téměř 70 milionů korun. Práce mají začít v lednu a skončit na přelomu zimy a jara v roce 2023. Stát na ně přislíbil dotaci 33 milionů. Horní část objektu prošla rekonstrukcí dřív a je v ní depozitář muzea. V Žatci půjde o další velkou investici do nevyužívaného objektu, brzy začne rekonstrukce kláštera.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.