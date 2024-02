Děti na žatecké škole zkoušely paralympijské sporty. Zdravé i ty s postižením

/FOTO, VIDEO/ Karlovi Novákovi ze Šluknova je 11 let, chodí do šesté třídy základní školy. Před lety u něj lékaři diagnostikovali genetickou poruchu, trpí nevyléčitelnou neuropatií dolních končetin. Nemůže stát dlouho na nohou, proto musí používat invalidní vozík. Přes svůj handicap rád sportuje, je rybář, jezdí na motorce. Dnes, v pátek 16. února, přijel tak jako řada dalších dětí s handicapem z Ústeckého kraje do Žatce, aby se na ParaHrátkách dozvěděly o paralympijských sportech.

Na žatecké ZŠ Jižní se v pátek 16. února konaly ParaHrátky, děti si mohly vyzkoušet řadu paralympijských disciplín. | Video: Deník/Petr Kinšt