Desítky nových rodinných domků v minulých letech už vzniklo v žatecké lokalitě Pod Kamenným vrškem. A další brzy přibudou. Ve třetí etapě byla drtivá většina stavebních pozemků rychle rozebraná, zájemců totiž bylo více než parcel.

Za 17 prodaných parcel město získalo 27 milionů korun. Aktuálně probíhá prodej posledního pozemku. „Dohromady jsme evidovali 110 žádostí o parcely. Někteří lidé, aby měli větší šanci uspět, si dávali žádost na více pozemků, konkrétně se o pozemky ucházelo 30 různých lidí. Protože zájemců bylo více než nabízených pozemků, uspěl ten, kdo v dohadovacím řízení nabídl nejvyšší cenu,“ uvedla k prodeji parcel starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

O některé parcely se ucházeli tři zájemci, o jiné ale také dvanáct až čtrnáct. Město, díky tomu, že pozemky šly do dohadovacího řízení, tedy vlastně do jakési dražby, získalo z prodeje více peněz, než očekávalo. Za zasíťování třetí etapy v lokalitě Pod Kamenným vrškem, tedy vybudování komunikací, veřejného osvětlení a napojení na vodu, kanalizaci, elektřinu a horkovod Žatecké teplárenské, zaplatilo město 21,2 milionu.

Pokud by město prodalo pozemky za schválené ceny bez dražby, očekávalo se, že do městské pokladny mělo přijít zhruba 20 milionů. Zastupitelé totiž schválili cenu 921 korun za metr čtvereční (s daní 1 114 Kč).

V lokalitě Pod Kamenným vrškem žatecká radnice nabízí pozemky od roku 2005. V předchozích dvou etapách prodala zájemcům čtyřicet osm pozemků.

Dohadování o cenách pozemků

Město v první a druhé etapě do zasíťování pozemků vložilo 71 milionů korun, z prodeje utržilo 33 milionů. Ve třetí etapě je nyní v plusu zhruba 6 milionů.

Kvůli cenám pozemků Pod Kamenným vrškem a ztrátám při jejich prodejích se dlouhodobě žatečtí zastupitelé dohadují. Novou cenu, 921 korun bez daně schválili loni. V minulosti se začínalo s cenou 450 korun za metr čtvereční, další pozemky město prodávalo za 950. „Město by mělo prodávat nemovitosti za ceny v místě a čase obvyklé. Nechalo si vypracovat posudek, proti kterému mám výhrady. Znalec vycházel z nerealizovaných prodejů, ceny zjišťoval pouze z internetu. Navíc se nezajímal o ceny pozemků v Žatci,“ uvedl zastupitel Karel Krčmárik, kterému se cena 921 korun zdála nízká.

„Otázkou je, zda chceme jako město vydělávat, nebo se spíš snažit podporovat lidi, aby tady bydleli a žili,“ oponoval místostarosta Radim Laibl. „Je to investice do lidí, o které bychom měli mít zájem. Aby neodcházeli jinam. Je to investice do budoucnosti. Když pozemky zdražíme, budou neprodejné,“ vyjádřil se při diskuzi zastupitelů Martin Štross.

Po prodeji pozemků z 3. etapy Pod Kamenným vrškem nemá město v současnosti další parcely k výstavě rodinných domů připravené. Zájemci o výstavbu tak musí využít developerské projekty například v okolí Flóry, uvažuje se také o další výstavbě u Bezděkova.