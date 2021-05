V Žatci se opět začnou odtahovat špatně zaparkovaná auta. Ve městě se to nyní prakticky neděje, hlavní překážkou bylo chybějící odstavné parkoviště. To se podařilo změnit. Radnice chce touto novinkou zároveň vyřešit problém s autovraky v ulicích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Soňa Ličková

Vedení města za účelem odtahů vozidel a vraků uzavře smlouvu s majitelem žatecké odtahové služby Ivanem Kubešem. Auta ale už nebude vozit do své firmy, jak to bylo dřív, ale do areálů v Čeradické ulici. „Chtěli bychom se zaměřit hlavně na autovraky. Jednak hyzdí město, jednak blokují parkovací místa,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl. Podle nové legislativy se dá považovat za vrak auto s déle než půl roku propadlou technickou prohlídkou. To umožňuje městům účinněji bojovat s vraky v ulicích.