Pavel Beran chce večer zaparkovat u svého domu. Už poněkolikáté objíždí blok v žatecké ulici Bratří Čapků, volné místo se mu ale už řadu minut nedaří najít. Nakonec ztratí trpělivost a auto nechá asi tři stovky metrů od jeho bytu. Raději by parkoval blíž, ale tam, kde ještě před pár lety zaparkoval bez větších problémů, se nyní každý den potýká s nedostatkem parkovacích míst. A aut v rodinách dál přibývá, lidé v Žatci, Lounech i Podbořanech si stále častěji stěžují, že nemají kde parkovat. Města se snaží nová parkoviště nabídnout, bojují ale s velkým nedostatkem místa, hlavně na sídlištích.

„Někdy objíždím paneláky i třikrát nebo čtyřikrát a doufám, že někdo odjede. Objíždím vždycky celý blok, od polikliniky až k Tulipánu a najít místo je umění. Dříve tu místo bylo, teď ale často parkuji pěkně daleko. Štve mě to, ale co můžu dělat, místa nejsou,“ říká Pavel Beran. Sám ale uznává, že v jeho lokalitě už další volné prostory pro vznik parkovišť nejsou. „Možná by bylo řešení udělat parkoviště na kraji města, u pekárny, část aut by se tam možná stáhla. Nebo nějaký parkovací dům,“ přemýšlí.

Žatecká radnice o problému ví, jeho řešení je ale složité. „Největší problém máme ve vnitroblocích sídlišť, hlavně v podměstí a na Jihu. Nová parkovací místa se snažíme vytvářet a hledat, narážíme ale na velký nedostatek místa,“ ví žatecký místostarosta Radim Laibl.

O parkovacím domě se v minulosti v Žatci intenzivně mluvilo, například na Červeném Hrádku, v lokalitě pod hradbami. „Nemyslím si, že je to nyní aktuální. Je to velmi nákladná varianta,“ pokračoval Laibl. V některých lokalitách uvažuje radnice v budoucnu o zjednosměrnění několika ulic, mohla by tak další místa vzniknout, někde se ale toto řešení nehodí.

Na začátku příštího roku se začne budovat parkoviště podél ulice Stavbařů. Auta tam řadu let parkují v poli, nyní se po letech odkladů lidé konečně dočkají oficiálního parkoviště. Projekt za 20 milionů korun ale problém s parkováním v lokalitě nevyřeší, je totiž možné, že tam míst dokonce ubude. A to proto, že parkoviště bude muset splňovat normy, zatímco nyní, když tam řidiči parkují „nadivoko“, se jich tam vejde více.

Uvažuje se do budoucna také s možnou druhou a třetí etapou rozvoje tohoto parkoviště, dál do pole. Radnice ale zatím neví, co na ploše v budoucnu bude. Hovoří se o možné výstavbě sportovní haly, parku i dalších projektech. Nejprve tak musí zastupitelé určit, jakým směrem se lokalita bude ubírat. „Je to možná varianta, mohlo by se tam pokračovat v rozšiřování parkoviště, problém by to mohlo vyřešit. Vzniknout by tam mohlo mnoho míst. Ale zatím není jisté, co přesně tam bude, na tom se musíme nejprve shodnout,“ dodal Laibl s tím, že radnice se snaží parkovací místa postupně rozšiřovat.

Uvažuje se o rozšíření parkování v Hálkově ulici, rekonstrukcí má projít Šafaříkova ulice. Nová místa mají být také nedaleko skateparku, plánují se ve Vrchlického ulici.

Podobné problémy řeší i v Lounech. Také hlavně v centru a na sídlištích. „Při každé investiční akci se snažíme vytvořit další parkovací místa. Byť někdy po jednotkách, někdy je to více, ale snažíme se vždy nějaká přidat. Velkým problémem je ale místo, už není kam parkoviště rozšiřovat. Nebo je to na úkor zeleně a to nechceme,“ řekl lounský starosta Pavel Janda.

Nová místa v řádu nízkých desítek mají vzniknout při nejbližší revitalizaci jednoho ze sídlišť. „Ve třech etapách bude probíhat revitalizace sídliště pod kasárnami. Také tam vzniknou nová parkovací místa,“ pokračoval Janda.

„Chceme také jednat s majitelem autobusového nádraží, zda by část rozsáhlého areálu nemohla fungovat jako parkoviště pro ty, kteří pak pokračují dál z města autobusem. Další místa, kde by mohla další parkovací místa ve městě být, nám napoví studie. Chceme postupovat systematicky. Snažíme se je přidávat, ale někdy to prostě nejde, není už kam,“ uvedl lounský starosta.

Ani v Lounech není výstavba parkovacího domu aktuální otázkou, radnice se ale chce zeptat občanů, zda by si ho do budoucna přáli a zda by ho využívali. „Je to velmi nákladné, investice v řádech desítek milionů. Je otázka, jestli by lidé byli ochotní k autu chodit dále, kdyby bylo bezpečněji zaparkované v parkovacím domě, a jestli by byli ochotní za to platit. Chceme se na to občanů zeptat,“ dodal Janda.

V Podbořanech nedávno vzniklo velké parkoviště z velké části areálu autobusového nádraží. U velkého sídliště v Alšově ulici je nyní míst dost. Přesto si v některých částech města lidé stěžují, že zaparkovat u domu není jednoduché.

„Při každé rekonstrukci sídliště jsme v minulých letech parkovací místa přidávali. Vznikla tak nová parkoviště v Sídlišti Míru, další budeme přidávat. V ulicích Kpt. Nálepky, Dukelské, všude tam proběhlo obrovské navýšení parkovacích míst,“ popisuje starosta Podbořan Radek Reindl. V ulicích Kpt. Nálepky a Dukelské se parkovací místa při opravách navýšila o vysoké desítky.

Další místa, kolem třicítky, vznikla nedávno za budovou bývalého finančního úřadu. „Lidé nás o parkovací místa dál žádají, jsou potřeba. Snažíme se proto najít i další možnosti. Kde se dá, tam rozšiřujeme,“ pokračoval Reindl.

Do budoucna má současné vedení Podbořan navíc odvážnou ideu podzemního parkoviště, které by problémy se stáním v centru mohlo vyřešit. „Náměstí do budoucna bude potřebovat revitalizaci. Jednou ze součástí rekonstrukce by mohla být výstavba podzemního parkoviště. V Evropě to dobře funguje, pro příklad nemusíme chodit daleko, například v historickém centru Annabergu,“ nabízí jedno z řešení Radek Reindl.