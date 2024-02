V tom ve vedení města není shoda. On pro tuto variantu prý není, v radě města jsou ale i zastánci zpoplatnění.

„Součástí stavebního povolení je i závora k parkovišti. Zda bude, nebo nebude zpoplatněné, není v tuto chvíli rozhodnuto. Závora by se instalovala teprve v případě, pokud bychom ke zpoplatnění přistoupili,“ popsal žatecký starosta Radim Laibl.

Jedním z nich je Marcel Kollmann. „Zpoplatnění by mělo regulovat využití parkovacích míst. Aut je na sídlišti stále víc, na druhou stranu se najdou i taková, která na jednom místě stojí delší dobu, nikdo je nevyužívá, akorát blokují parkování dalším,“ vyplynul z jeho slov jeden z argumentů pro zpoplatnění.

Nové parkoviště vznikne v místě dnešního pole v ulici Stavbařů poblíž výjezdu z Lipové. Počítá se s kolmým stáním s povrchem ze zatravňovací betonové dlažby a novým veřejným osvětlením. „Předpokládaná hodnota prací na výstavbě 89 parkovacích míst, příjezdové komunikace a veřejného osvětlení je 6,6 milionu korun bez DPH,“ sdělil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

Parkoviště vyroste poblíž zpevněné plochy u bývalého supermarketu Edeka, kde už jedno placené parkoviště soukromého vlastníka je. Z 30 míst je v něm pronajata většina. „Pokud město další parkoviště postaví, my obyvatelé Jihu to určitě uvítáme, abychom měli kde zaparkovat,“ řekl provozovatel placeného parkoviště Michal Doubek.

Problém s parkováním je na největším žateckém sídlišti dlouhodobý. Při jeho výstavbě v osmdesátých letech se s takovým počtem aut nepočítalo, v tehdejší době měla domácnost maximálně jeden vůz a někdy ani ten ne. Nyní je běžné vlastnit v rodině více aut, často na sídlišti parkují i služební.

Město při předloňské rekonstrukci ulice Stavbařů sice zkultivovalo parkování podél ní na okraji pole, počet využitelných míst se vybudováním zpevněných ploch ale naopak snížil. Naopak výstavba nového parkoviště u bývalé restaurace Cihelna v roce 2020 se povedla. Za více než třicet parkovacích místo město dalo jeden a půl milionu korun.

Kromě výstavby zmíněného nového parkoviště u bývalé Edeky radnice hledá další možnosti, jak počet míst na sídlišti navýšit. „Zabýváme se možností rozšíření parkoviště v horní části ulice Volyňských Čechů po pravé straně při výjezdu z města. Na jedné straně parkoviště je podélné stání, pokud by se plocha o něco málo zvětšila, mohlo by se tam parkovat kolmo a kapacita parkoviště by se tím zvýšila. Tato možnost se prověřuje,“ přiblížil starosta.

Další nápady, jak parkoviště rozšířit, se týkaly vnitrobloků ulic Růžová, Javorová, Jabloňová a Lipová. Zvažovalo se, zda nad současnými parkovišti nevybudovat ještě jedno patro. Záměr se ale kvůli finanční náročnosti ukázal jako nereálný a radnice od něj upustila.

K čemu se ale naopak vrátila, je dostavba parkoviště podél celé ulice Stavbařů. V poli zrcadlově přistavět nová místa k těm současným. „Snažíme se zakomponovat do sebe všechny tři záměry, které v místě jsou. Tedy výstavba parkoviště, bytových domů a parku. Ke všem třem jsou vypracované studie, snažíme se je skloubit,“ popsal starosta.

Další navýšení počtu parkovacích míst by na žateckém Jihu měla přinést zcela nová sportovní hala, která má v této lokalitě vyrůst. Její stavba je ale v nedohlednu.

