Po letech odkladů by se lidé na největším žateckém sídlišti Jih měli v příštím roce dočkat lepšího parkování. Místa vzniknou na okraji pole podél ulice Stavbařů, radnice před pár dny vypsala výběrové řízení na firmu, která práce provede. Probíhat mají v první polovině příštího roku. Touto velkou investicí, kterou projekt vyčíslil na dvacet milionů korun, se ale nedostatek parkovacích míst nevyřeší. Jejich vyšší počet mají zajistit následné etapy. Problém je ale v tom, že město neví, jak rozsáhlá pole na svém jižním okraji v budoucnu využije. Hovoří se o parku, bytové výstavbě, ve hře je i změna umístění plánované sportovní haly.

Auta podél ulice Stavbařů stojí už teď, místo v hlíně budou parkovat na asfaltu. „Dá se předpokládat, že vzhledem k normám, která platí pro výstavbu parkovacích míst, jich oproti současnému stavu víc nebude. Možná stejně, ale spíš míst reálně ubude. Řešení jejich nedostatku na sídlišti to tak nepřinese,“ sdělil předseda dopravní komise při radě města Bohumil Janouš.

Zmíněná investice kromě parkoviště počítá s opravou povrchu ulice Stavbařů, zřízením stezky pro pěší podél ní, výsadbou zeleně a rekonstrukcí veřejného osvětlení.

Existuje návrh, aby se začalo s přípravou druhé a třetí etapy parkovišť podél ulice Stavbařů, další stovka míst by měla vzniknout za těmi aktuálně chystanými. Komise se shodla na tom, že řešit by se měla s výhledem na rozvoj celé této plochy. „V radě jsme to probírali a s tímto názorem jsme se ztotožnili. Otázkou ale je, co na ploše v budoucnu bude,“ sdělil místostarosta Radim Laibl.

Jak ukázalo poslední jednání zastupitelů, nepanuje na tom shoda. Není tak například jasné, zda bude město pokračovat s přípravou sportovní haly vlevo od silnice na Holedeč. Ve hře je varianta, že se příslušná změna územního plánu zastaví. Část zastupitelů totiž tlačí na revizi rozhodnutí o umístění haly, v místě preferují výstavbu bytových domů. A sportovní halu chtějí přesunout právě do prostoru za ulicí Stavbařů.

Plocha kolem haly by se měla podle některých názorů řešit s ohledem na další rozvoj sportovišť. Svůj prostor u ní chtějí například žatečtí tenisté. „Současný areál přestává vyhovovat. V plánu je, že by se v Žatci hrála první tenisová liga. V takovém případě bychom potřebovali osm tenisových kurtů, pro které místo nemáme,“ řekl předseda TJ Žatec Josef Popelka. Další místo by potřebovali národní házenkáři, o jejichž stěhování se v Žatci také hovoří.

Podle jiného návrhu by za ulicí Stavbařů měl vzniknout zcela nový park. Pracovní název nese Lipovka, počítá se též s výstavbou nových vodních prvků.