„Bohužel je to změna k horšímu. Hledal jsem volné místo dlouho, projel jsem mnoho okolních ulic, našel jsem ho docela daleko od domu, a to jen díky tomu, že jeden z řidičů z parkoviště právě odjížděl,“ řekl obyvatel sídliště Bohuslav Sedláček. Podobnou zkušenost mají i další lidé z paneláků. „Je fajn, že je ulice Stavbařů opravená, ale s těmi parkovacími místy se to nepovedlo. Mělo se to vymyslet jinak. Najít volné místo k parkování je večer složitější, než tomu bylo dřív,“ neskrývá roztrpčení Tomáš Král. Mnohým řidičům nezbývá než porušovat předpisy. Stojí v křižovatkách a dalších místech, kde by parkovat neměli.

Měsíce už řidiče Pražská v Žatci trápí, další bude. Vadí objížďky i parkování

Radnice v Žatci nechala zrekonstruovat ulici Stavbařů za 16,5 milionu korun, práce skončily v létě. Podél silnice na okraji pole vznikla parkovací místa, problém je v tom, že jich je méně, než když tam řidiči parkovali nadivoko. Dnes jsou „chlívky“ přesně vyznačené, zaparkovat jinam není možné – v místě jsou travnaté pásy a obrubníky.

Někteří odborníci z dopravy na problém upozorňovali dopředu. Radnice argumentovala, že je možné v rámci rekonstrukce ulice vytvořit maximálně 99 parkovacích míst, aby vše bylo v souladu s územním plánem. Řidičům se sice parkování zkulturnilo, nicméně přišli o desítky míst. Ty musejí hledat jinde, problémy s parkováním tak přenášejí do dalších ulic.

Na vedení města, které vzejde ze zářijových komunálních voleb, bude, jak se k problému postaví. „Na proluce v Husově ulici poblíž Normy se uvažuje o výstavbě parkovacího domu. Město požádalo o změnu územního plánu, je vypracována základní studie. Bude na vedení města, jak se k záměru postaví, zda se bude realizovat,“ naznačil jeden z možných kroků místostarosta Radim Laibl.

FOTO: Nová cesta, stromy, lampy, parkování. Podoba žatecké ulice se už rýsuje

Další možností, která by nedostatek míst vyřešila, je plánovaná výstavba sportovní haly. Její parkoviště by sportovci využívali hlavně přes den, na noc by sloužilo obyvatelům sídliště. V současné době je pro objekt stanovené místo na poli za bývalým OSP, řada lidí ale volá po změně. Za lepší označují lokalitu u pekárny. Obě jsou vzdálené několik set metrů a lidem na sídlišti by parkoviště haly pomohlo v obou případech. Dřív než za několik let se ale stavět nebude. Třetí varianta, zrcadlové přistavění parkovacích míst podél ulice Stavbařů, se nepřipravuje. Není totiž jasné, jak se pole v sousedství v budoucnu využijí.

Kritikem postupu radnice je předseda dopravní komise při radě města Bohumil Janouš. „Bohužel v posledních letech se v Žatci stává pravidlem, že se při investicích města počty parkovacích míst snižují. Stalo se to v ulici Politických vězňů, teď k tomu došlo v ulici Stavbařů a hrozí to v ulici Svatopluka Čecha, jejíž rekonstrukci radnice připravuje. Lidé pak právem kritizují. Jsou to oni, kteří v místech bydlí a kdo má problémy. Přitom ty rekonstrukce se dělají na desítky let dopředu,“ řekl.

Na posledním jednání dopravní komise před prázdninami proto vzešlo doporučení, aby se sportovní hala umístila do lokality u pekárny. „Má to logiku, její parkoviště místním lidem pomůže,“ vysvětlil Janouš.