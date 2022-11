Radnice v Žatci nechala nedávno zrekonstruovat ulici Stavbařů za 16,5 milionu. Podél silnice na okraji pole vznikla oficiální parkovací místa, je jich ale méně, než když tam řidiči dříve parkovali „na divoko“. Místa jsou vyznačená, jinde jsou trávníky a obrubníky. „Je pěkné, že se to opravilo. Super. Ale je to k horšímu. Míst na parkování je tu teď o dost méně,“ vadí Milanovi Kubíkovi.

Teď se navíc lidé z lokality obávají, že přijdou o další místa. Desítky jich nechávají auta na parkovišti u bývalého Tesca. Zdarma. Jenže se jedná o soukromý pozemek, kde nyní vzniká projekt na rezidenční zpoplatněné parkoviště. Levá část při pohledu od sídliště by se ze dvou třetin měla proměnit v oplocené a monitorované parkoviště. „Každý nájemník bude mít své očíslované místo. Odpadne mu tedy každodenní hledání, kam vůz zaparkovat. Benefitem bude stálé osvětlení a non stop monitorování parkovacích stání kamerovým systémem,“ představil projekt provozovatel Milan Doubek. „Vznikne zhruba 45 parkovacích míst,“ dodal.

Parkoviště má začít fungovat v polovině prosince. „Měsíční nájemné bude 1500 korun, což je v přepočtu 50 korun na den,“ sdělil provozovatel nového parkoviště.

A co říká na protesty lidí, že se tam dosud parkovalo zdarma? „Areál bývalého Tesca je soukromý pozemek, a tak je na majiteli, jak jej využívá. V okolních městech jsou pronajímaná parkovací místa běžnou praxí a lidé je velmi hojně využívají, zejména na sídlištích, kde je parkovacích míst nedostatek,“ připomněl Doubek.

Na řešení si lidé počkají

Část veřejnosti novou nabídku vítá, považuje ji za dobrou službu a chystá se ji využívat. Řada lidí se ale také obává, že tím ubydou další místa. Za parkování platit nechtějí nebo je pro ně měsíční nájemné příliš velký náklad. „Parkuji tam teď. U baráku nemám šanci. Někdy jezdím okolo i desítky minut, marně, objíždím okolní ulice. Mám to od domu docela daleko, ale alespoň tam bylo místo. Platit tolik měsíčně, to je pro mě ale moc. Nevím, kde se bude parkovat, u baráků je to často nemožné, rozhodně to podle mého není v nějaké rozumné vzdálenosti. Situace se podle mého teď ještě zhorší,“ lamentoval Kamil Straka.

Navíc jak místa na sídlišti ubývají, hledají je šoféři i v okolí. Zhoršuje se tak výrazně situace s parkováním i v širším okolí a v dalších lokalitách. Radnice chce situaci řešit, deklaruje snahu, uvažuje se nad několika variantami. Špatnou zprávou pro veřejnost ale je, že žádná nebude uskutečněná úplně brzy, všechny vyžadují přípravu v řádu spíše let.

Jednou z možností je vybudování parkovacího domu v Husově ulici poblíž Normy. Bude ale teprve na nových zastupitelích, zda dají projektu zelenou. „Aktuálně je vypracována studie, určitě o tom uvažujeme. Pokud by to zastupitelé podpořili, mohlo by se pokračovat vypracováním projektů,“ uvedl žatecký starosta Radim Laibl. „Chceme nyní nově také nechat udělat studii, zda by nešla rozšířit parkoviště ve vnitroblocích na sídlišti směrem dolů nebo nahoru,“ pokračoval Laibl.

Další možností je plánovaná výstavba sportovní haly, kde by také vzniklo parkoviště, které by lidé přes noc mohli používat. V současné době je pro objekt stanovené místo na poli za bývalým OSP, jsou ale slyšet hlasy, které si přejí změnu. Dřív než za několik let se stavět nebude.

Další řady stání?

Variantou, po které volá řada lidí ze sídliště, je zrcadlové přistavění parkovacích míst podél ulice Stavbařů, tedy druhá nebo i třetí řada k nově vybudovanému oficiálnímu parkování. Lidé kritizují, že se to neudělalo zároveň s nedávnou renovací. „Také o možnosti další řady parkoviště ve Stavbařů uvažujeme. Současně s rekonstrukcí se nedělala proto, že ještě nebyly vypořádané všechny pozemky, územní plán a další administrativní věci. Zdržela by se tak o dost i první etapa,“ pokračoval žatecký starosta. Radnice také nechtěla stavět více řad, když není úplně jasné, co v budoucnu v lokalitě bude. Nyní se ale situace změnila. „Tato varianta je také ve hře, budeme o tom jednat,“ slíbil Laibl.

Argumenty o zdržení a nejasnosti plánů mnoho lidí ze sídliště kritizuje. „Už se o tom mluví léta, že by tam mohla být druhá nebo třetí řada. Už to mělo být dávno připravené. A že se neví, co tam bude? Ať tam bude cokoli, bude to parkoviště potřebovat,“ myslí si Miroslava Kepková.

„Snažíme se všude parkovací místa přidávat, děláme, co můžeme. Je to ale často velmi složité a není to bohužel záležitost několika měsíců,“ dodal starosta Radim Laibl.