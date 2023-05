Louny zvažují koupi nevyužívané plochy Na Losech. Může tam být parkoviště

/FOTO, VIDEO/ Řadu let tam byla jen zarostlá suť. Po úpravě je místo opět několik let bez využití. Teď zvažuje vedení Loun, že by prostor v ulici Na Losech koupilo a občanů se zeptá, jestli by tam chtěli parkovat.

Vedení města Louny zvažuje odkup parkoviště v ulici Na Losech. | Video: Deník/Zdeněk Plachý