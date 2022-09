Inspirativní podívaná ponese příznačný název Dostavět město! Představí práci dvanácti studentů Fakulty architektury VUT v Brně v ateliéru vedeného Janem Horou a Davidem Neuhäuslem. Řeší prostor parkoviště na okraji historického centra Loun mezi ulicemi Osvoboditelů, Na Valích a Komenského náměstí. „Místo disponuje mnohem větším potenciálem. Nad celým prostorem je možné uvažovat jako nad prolukou o velikosti městského bloku,“ upozorňuje architekt Jan Hora.

Podle architekta zadání tematizuje několik současných fenoménů - důsledky modernistického plánování, zahlcení veřejného prostoru osobní dopravou a nedostatek dostupného bydlení. „V průběhu semestru jsme se studenty hledali odpovědi na to, jak se má dnes ve městě stavět, jak má vypadat městské bydlení a co konkrétně Lounům chybí,“ vysvětluje architekt Hora s tím, že jde o práce studentů druhého až čtvrtého ročníku bakalářského a prvního ročníku magisterského studia.

Součástí výstavy bude i diplomová práce Veroniky Kutnerové, nyní již absolventky Fakulty architektury ČVUT v Praze, z ateliéru Sedlák. „Tématem její diplomové práce byla urbanistická studie východní části centra města Louny. Tam se v dnešní době nachází jeden z hlavních dopravních uzlů města, autobusové nádraží, které je k současným potřebám města předimenzované. Autorka se zabývala rozborem širších urbanistických vztahů s cílem regenerovat stávající zástavbu a plochy na vybraném území a poté doplněním nového hmotného řešení tak, aby vznikla plnohodnotná městská struktura,“ doplnil Jan Hora.

Město prozatím nemá v plánu některý z návrhů realizovat a poměrně neutěšená prostranství proměnit. V případě autobusového nádraží i proto, že je soukromého vlastníka. Přesto nápady studentů vítá. „Oblast od dnešního Komenského náměstí přes Ryneček a autobusové nádraží až po železnici byla v 70. a 80. letech 20. století zasažena razantními demolicemi, aby mohl vzniknout dopravní průtah městem. Porevoluční výstavba supermarketů tomuto území kvalitu také nepřinesla, a tak dřívější předměstí centra je dnes spíše periferií. Studentské práce tyto skutečnosti reflektují a přinášejí cenné náměty k zamyšlení a diskuzi o budoucím rozvoji této části Loun,“ oceňuje městský architekt Radek Janoušek. Vernisáž 11. září si nenechá ujít a návštěvníci s ním budou moci problematiku probrat osobně.

Výstavu Dostavět město! budou moci zájemci navštívit každé pondělí a středu od 15 do 18 hodin, a to až do 12. října.