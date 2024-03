Lanové centrum a lezecká stěna. To jsou vítězové projektu Rozhodujeme s vámi, ve kterém mohli obyvatelé Loun v lednu a únoru letošního roku vybírat projekty, které město zrealizuje.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Krňávek

Radnice dala lidem na výběr z osmi návrhů. Nejvíc hlasů, 244 respektive 220, získaly právě lanové centrum a lezecká stěna. Každý z prvků vyjde na zhruba 600 tisíc korun, což by při celkové sumě 1,2 milionu korun, kterou radnice vyčlenila, mělo stačit na oba dva.

„Lanové centrum a lezeckou stěnu bychom chtěli v lokalitě Za Chlumem postavit ještě letos,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková. „V místě vzniká městské volnočasové centrum, v budoucnu se tam plánuje i nový bike park,“ připomněl starosta Milan Rychtařík. V současné době se tam nachází tábořiště a DiscGolf hřiště se šesti jamkami.

Na tyto projekty můžete poslat městské peníze. Louny otevřely rozpočet občanům

Dalšími radnicí navrženými projekty byly oplocené hřiště s agility překážkami pro psy, pítko na Mírovém náměstí, hřiště s herními prvky pro hendikepované děti, digitální cedule u zastávek MHD, sdílené kanceláře a studie proveditelnosti rekonstrukce Daliborky. „Do hlasování se zapojilo 609 respondentů, z toho bylo 62 procent žen,“ připomněl mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Projekt Rozhodujeme s vámi byl jakýmsi předstupněm participativního rozpočtu, který lounská radnice plánuje spustit pro rok 2025. Tentokrát už budou moci vlastní projekty navrhovat sami občané, a to až do výše 300 tisíc korun nákladů. Realizaci těch, které obyvatelé svým hlasováním zvolí a následně projdou schvalovacím procesem, zařadí do město do svého rozpočtu.

