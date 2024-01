Město Louny spouští takzvaný participativní rozpočet. Ten umožní Louňanům se přímo podílet na výběru projektů, do kterých se bude ze společné kasy investovat. Letos radnice nabídla celkem osm možností na výběr, příště už budou moci nápady nominovat sami občané.

Na projekty podpořené veřejností v rámci participativního rozpočtu vyčlenila lounská radnice 1,2 milionu korun. Občané s trvalým pobytem ve městě nebo jeho částech Brloh a Nečichy mohou o použití peněz hlasovat do konce února. „Navíc do konce září budou moci obyvatelé Loun přicházet s vlastními nápady na projekty, o kterých se bude hlasovat v roce 2025,“ upozornil mluvčí městského úřadu Marcel Mihalik.

Hlasování probíhá on-line

v aplikaci Munipolis.

Letos mohou lidé vybírat mezi projekty na psí oplocené hřiště s agility překážkami, lezeckou stěnu a lanové centrum v lokalitě za střelnicí, pítko na Mírovém náměstí včetně vodní mlhy, hřiště s herními prvky pro hendikepované děti, digitální cedule u zastávek MHD, Coworking centrum a nebo peníze poslat na projektový záměr na rekonstrukci Daliborky.

Výsledný počet projektů, které se uskuteční, závisí na jejich finanční náročnosti. „Je klidně možné udělat dva tři méně nákladné projekty. Pokud si ale většina občanů vybere digitální tabule na zastávkách nebo dá přednost vybudování sdílených kanceláří, pak bychom zvládli realizovat pouze jeden z nich,“ dodává vedoucí odboru správy majetku Petra Kotková.

Projekty, pro které lze hlasovat:

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk PlachýPsí oplocené hřiště – oplocené hřiště s agility překážkami i výběh pro psy

Vytvoření oploceného hřiště pro psy s agility překážkami a výběhem. Toto oplocené hřiště by poskytovalo bezpečné prostředí pro psy, kde by mohli trénovat, hrát si a socializovat se s ostatními psy. Přidání agility překážek by poskytlo další stimulaci a tréninkovou možnost jak pro psy, tak pro jejich majitele.

Odhad nákladů: 700 000 korun

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš KaboňLezecká stěna

Tato lezecká stěna by umožnila místním obyvatelům a sportovcům rozvíjet své lezecké dovednosti a zlepšovat svou fyzickou kondici. Poskytovala by zábavnou formu tréninku a aktivity pro všechny věkové skupiny. Lezecká stěna by přinesla také možnost pořádání tréninků, lezeckých kurzů a soutěží, které by podpořily komunitní soudržnost a zdravý životní styl.

Odhad nákladů: 600 000 korun

Ilustrační fotoZdroj: Deník/archivLanové centrum

Toto lanové centrum by poskytovalo adrenalinovou zábavu a dobrodružství pro místní obyvatele i návštěvníky našeho města. Centrum by nabízelo různé druhy lanových překážek, jako jsou lanové mosty, visuté lávky a lanové sítě. Tato aktivita by poskytovala možnost pro zlepšení fyzické kondice, výzvu pro všechny věkové skupiny a přispívala k rozvoji dovedností a sebevědomí. Navíc by se mohly pořádat různé akce a soutěže pro zábavu celé komunity.

Odhad nákladů: 600 000 korun

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Karel PechPítko na Mírovém náměstí včetně vodní mlhy

Tento projekt by přinesl osvěžení a vyšší komfort obyvatelům i návštěvníkům naší komunity. Pítko by poskytovalo možnost si doplnit žízeň vodou a zároveň se osvěžit příjemnou vodní mlhou, která by byla velmi vítaná zejména v teplém období. Tímto bychom vedle udržování hydratace podporovali také ekologičtější alternativu k plastovým lahvičkám.

Odhad nákladů: 70 000 korun

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Michal BurdaHřiště s herními prvky pro hendikepované děti

Toto hřiště by bylo speciálně navrženo a vybaveno tak, aby poskytovalo bezpečnou a přístupnou zábavu pro děti se zdravotním postižením. Využití speciálního herního vybavení, jako jsou bezbariérové houpačky, kolotoče s opěrkami a zábavné prvky pro senzorickou stimulaci, by pomohlo těmto dětem rozvíjet své schopnosti a zlepšovat jejich motoriku. Toto hřiště by zároveň sloužilo jako místo setkávání a propojení pro hendikepované děti a jejich rodiny, kteří by mohli sdílet své zkušenosti a navázat nové přátelství.

Odhad nákladů: 300 000 korun

Ilustrační fotoZdroj: DeníkDigitální cedule u zastávek MHD, které budou mj. zobrazovat časový odpočet do příjezdu nejbližšího autobusu

Tato inovace by přinesla zlepšení veřejné dopravy pro naše město. Občané budou mít přesnější informace o čase příjezdu autobusu a budou tak mít možnost lépe plánovat své cesty. To nejen sníží čekací časy na zastávkách, ale také napomůže využívání MHD jako preferovaného způsobu dopravy. Tato technologická vylepšení by přispěla k efektivnějšímu využití veřejných prostředků a zlepšení kvality služeb pro naše občany.

Odhad nákladů: 1 200 000 korun

Ilustrační fotoZdroj: archivCoworking centrum (sdílené kanceláře)

Představme si místo, kde si můžeme pronajímat soukromou nebo sdílenou kancelář, případně pracovní místo v open space. Místo, kde budete pracovat s lidmi z různých oborů a firem, se kterými ale můžete diskutovat své nápady, zlepšovat své dovednosti, řešit problémy a získávat zpětnou vazbu. Tato inovace by podpořila spolupráci, podnikavost a rozvoj města.

Odhad nákladů: 1 200 000 korun

Dům Daliborka na Mírovém náměstí v LounechZdroj: Deník/Petr KinštRekonstrukce „Daliborky“ – projektový záměr, studie proveditelnosti

Navrhujeme vytvořit projektový záměr nebo studii proveditelnosti ve spolupráci s odborníky na rekonstrukci historických budov a památkovou péčí (NPÚ a SÚ). Cílem projektu je připravit vše potřebné pro rekonstrukci budovy a navrhnout více možností na její využití. Doufáme, že tento projekt přinese nový život do historické budovy a zvýší kulturní a společenskou hodnotu našeho města.

Odhadované náklady: 500 000 korun

