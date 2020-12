Tištěná architektonická mapa Žatce. Zájemce by měla inspirovat k detailnějšímu studiu architektury přímo v ulicích města. To je jeden z návrhů od lidí na financování z participativního rozpočtu, které dorazily na žateckou radnici. Město má pro tyto aktivity vyčleněnou celkovou částku 600 tisíc korun. Které projekty podpoří, se rozhodne na začátku příštího roku. Participativní rozpočet je v Žatci úplnou novinkou.

Žádost o finanční podporu architektonické mapy zaslali členové žateckého spolku A dál?. „Architektonická mapa Žatce navazuje na koncept našich aktivit. Žádáme o částku 50 tisíc korun,“ přiblížila členka spolku Monika Merdová. „Se spolkem A dál? postupně mapujeme architektonické dědictví Žatce. Skýtá rozhodně i jiné zajímavé stavby než ty spojené s chmelem. To ostatně společně zjišťujeme na našich komentovaných procházkách městem. Na ně bychom rádi navázali a vytvořili tištěnou mapu, která by přehledně zaznamenala to nejpodstatnější ze žatecké architektury a poskytla všem možnost vydat se za jejími příběhy,“ vysvětlila.

Město Žatec chce zapojit své obyvatele do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu. „Evidujeme 12 návrhů, které splnily formální stránku, tzn. správné vyplnění žádosti. Nyní probíhají hodnocení jednotlivými odbory, mimo jiné dochází k posouzení realizovatelnosti návrhů. V průběhu ledna zveřejníme realizovatelné návrhy,“ sdělila vedoucí odboru kanceláře úřadu žatecké radnice Simona Schellová. O těch, které se nakonec budou realizovat, rozhodne veřejnost svým hlasováním.

V Lounech, kde se o participativním rozpočtu mluví několik let, ho zatím nezavedou. Rozpočet města na rok 2021 s ním nepočítá. „Zavedení participativního rozpočtu jsme plánovali v roce 2021. S ohledem na očekávaný propad příjmů města jsme museli posunout nějaké investiční akce a šetření v uvozovkách odnesla i participace,“ poznamenal lounský starosta Pavel Janda.

Prvním místem v okrese Louny, kde zavedli participativní rozpočet, byla obec Dobroměřice. Novinku tam mají od letoška, zastupitelé na ni vyčlenili čtvrt milionu korun. „Celkem přišlo devět návrhů, z čehož jeden nebyl na území naší obce a čtyři nesplňovaly stanovená kritéria, takže realizovat budeme čtyři,“ popsala starostka Ivana Sihlovcová.

I v Dobroměřicích měla o návrzích hlasovat veřejnost. Jelikož jsou peníze na všechny, nedošlo k tomu a udělají se všechny čtyři. „Dva návrhy, a to umístění lavičky v ulici Antonína Dvořáka a vytvoření květinového záhonu v ulici Elišky Krásnohorské, jsme už udělali. Zbylé dva návrhy ještě budeme realizovat,“ vysvětlila starostka. Jde o umístění zrcadla na křižovatce v tzv. Malých Dobroměřicích, což ještě musí projít schvalovacím procesem u dotčených úřadů. Čtvrtý návrh, zlepšení s nakládáním odpadu na hřbitově, se bude realizovat v rámci větších úprav celého prostoru v roce 2021.