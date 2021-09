Někteří lidé poslali stokoruny, jiní pomohli tisícikorunami. Našel se ale i dárce, který přispěl částkou 25 tisíc korun. „Všem moc děkujeme, vážíme si každého příspěvku,“ sděluje Pavlova přítelkyně Alena Vohánková. Ze sbírky by ráda koupila speciálně upravené auto Volkswagen caddy maxi a elektrický invalidní vozík.

Další informace a možnost přispět najdete na stránkách donio.cz.

Pavel Koreň pracoval 17 let ve společnosti Koito v Žatci. Před dvěma lety, v říjnu roku 2019, prodělal ve svých 49 letech těžkou formu mozkové mrtvice, je upoután na invalidní vozík, téměř se nehýbe, nechodí, nemluví, komunikuje jen kýváním hlavy. Bez pomoci ostatních se neobejde, paní Alena s ním pravidelně cvičí. Pavlovi kolegové z práce i společnost samotná rodině před časem finančně pomohli. „Peníze jsem využila hlavně na nákup potřebných věcí v bytě, abych mohla vzít na konci loňského roku Pavla z léčebny domů,“ vysvětluje Alena Vohánková.

V současné době nepracuje, bere příspěvek na péči. Pavel má invalidní důchod. Peníze stačí na chod domácnosti či výdaje spojené se školou či koníčky devítileté dcery. Našetřit z nich na auto ale nejde. Proto vznikl nápad zorganizovat sbírku, stále chybí dost velká částka. Rodině Pavla Koreně nezbývá než věřit, že se povede potřebné peníze sehnat. „Oslovím firmy s prosbou o pomoc, snad to pomůže,“ je odhodlaná Alena Vohánková.

Aby rodina mohla Pavla někam dopravit, potřebuje k tomu právě speciálně upravené auto. „Auto nám pomůže zejména k cestám na rehabilitaci, k lékařům a za rodinou,“ vysvětlila Pavlova přítelkyně. „Máme pronajatou zahradu kousek za Žatcem, kde jsme všichni rádi trávili čas, ale je těžké se tam bez auta dopravit. Pavel má bez mála dva metry a s vozíkem se do běžného auta nedostane. Rádi bychom koupili speciálně upravené auto Volkswagen caddy maxi v ceně 867 tisíc korun,“ dodala s tím, že pokud by nějaké peníze přebývaly, půjde zbytek na intenzivní rehabilitaci a elektrický pohon na vozík.

Rodina bydlí ve třetím patře bez výtahu, ale podařilo se s pomocí příspěvku od státu zajistit plošinu na schody, vozík a závěsný systém v bytě, který umožňuje Pavla přesunout do koupelny a obývacího pokoje.

Lidé rodině prostřednictvím sbírky nejen pomáhají finančně, někteří přidávají slova podpory a své osobní zkušenosti s podobnou nepřízní osudu v rodině. „Moc děkujeme za podporu. Rozhodla jsem se, že já to určitě nevzdám. Pavel se strašně snaží, nebyl jediný den, kdy by nechtěl cvičit. A za to to stojí,“ odpovídá paní Alena.