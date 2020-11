Zámek v Peruci na Lounsku dlouhá léta bez využití chátral. Několikrát změnil majitele. Naposledy se tak stalo v roce 2015, kdy nemovitost koupila Dominika Matušová. Tehdy se začala psát jeho nová kapitola spojená s rozsáhlou rekonstrukcí. Za projektem obnovy rokokové památky stojí její přítel Pavel Ondráček, majitel zámku a středověké krčmy Dětenice. Rekonstrukce Peruce zatím vyšla na desítky milionů korun a stále pokračuje. „Rekonstrukce je velmi finančně náročná a o to více v dobách covid,“ říká Pavel Ondráček v rozhovoru pro Deník.

Pavel Ondráček



Vystudoval Fakultu strojní na ČVUT v Praze. Nyní bydlí na zámku v Dětenicích, je mu 54 let. Podniká v cestovním ruchu a pohostinství. Mezi jeho koníčky patří cestování do Amazonie, potápění, rybaření a létaní.

Zámek v Peruci se letos začátkem července po třech desetiletích zase otevřel veřejnosti. Během letních prázdnin, v září a několik dní v říjnu si ho prohlédlo celkem 22 tisíc návštěvníků. To číslo je na poměry památek okresu Louny vysoké. Čekali jste, že přijde tolik lidí?

Zájem o prohlídky zámku Peruc byl opravdu veliký, čehož si nesmírně vážíme a tímto všem návštěvníkům děkujeme za návštěvu. Jsme velmi rádi, že se otevření zámku po dlouholeté a náročné rekonstrukci povedlo, a že jsme se těšili velkému zájmu.

Čím si vysvětlujete, že byl zájem lidí tak velký?

Myslím si, že každý byl zvědavý, jak se zámek po těch letech změnil, jak jsme ho proměnili, opravili a tím si právě vysvětlujeme velký zájem a vysokou návštěvnost.

Setkali jste se při tak velkém počtu návštěvníků s nějakými problémy, které potřebujete do budoucna vyřešit? Napadá mě třeba, zda je u zámku a v okolí dostatek parkovacích míst?

S žádnými problémy jsme se naštěstí nesetkali. Parkovací místa bravurně vyřešila obec zřízením parkoviště nedaleko od zámku. Po celou dobu nám v zámeckém parku také fungovalo zahradní bistro, kde si návštěvníci mohli dát něco k jídlu nebo pití.

Co všechno si zájemci na zámku v Peruci mohli prohlédnout, jaké prostory?

Návštěvníci si mohli prohlédnout celé zrekonstruované severní a západní křídlo zámku.

A co tam bylo k vidění?

K vidění byly zrekonstruované prostory přízemí a prvního patra zámku, dále dle mého názoru nejkrásnější rokokové schodiště ze 17. století od Františka Ignáce Platzera či vzácná sbírka obrazů od starých mistrů z 15. až 19. století.

Zmínil jste občerstvení v zámecké zahradě. Jak se osvědčilo?

Osvědčilo se velmi dobře, jelikož návštěvníci ocenili blízkou možnost občerstvení se po prohlídce zámku. Nabízeli jsme pečenou celou krůtu na grilu, další grilovaná masa, domácí klobásky, grilované mořské plody, letní drinky, točené pivko či domácí limonády a dezerty.

Počítáte s ním také v budoucnu?

Počítáme s ním určitě i pro příští sezonu, kdy bychom rádi dokončili i vnitřní restauraci na zámku.

Plánovali jste, že v mimo sezonní době, tedy do konce března 2021, bude možné si na zámku objednat skupinové prohlídky, svatby, firemní akce a oslavy.

Kvůli covid opatřením to teď asi není vůbec možné.

Teď to bohužel kvůli koronaviru možné není. Každopádně jakmile vláda nařízení zruší, tak mile rádi zařídíme zmíněné skupinové prohlídky, svatby, oslavy či firemní večírky kdykoliv bez ohledu na otevírací dobu. Už nyní máme jisté signály, že se ze zámku Peruc stane oblíbené svatební místo pro příští sezonu.

Znovu chcete zámek otevřít 1. dubna. Jak by měl být zámek po tomto datu otevřený, kolik dní v týdnu?

Zámek opět otevřeme veřejnosti od 1. dubna 2021 a plánujeme mít otevřené víkendy až do května a od června do srpna každý den. Poté od září opět každý víkend.

Co byste chtěli do další sezony připravit? Tedy jaké další prostory byste chtěli otevřít a co by v nich mělo být?

Do příští sezony chceme nadále zvelebovat prostory zámku a zapracovat na exteriéru, tedy opravit zámecký park, přední a zadní část za zámkem.

Kdo je vlastníkem zámeckého parku?

Park nám patří pouze přímo za zámkem, kde bylo zahradní bistro a odpočinková část pro návštěvníky. Zbytek zámeckého parku vlastní městys Peruc.

Jak je to s výstavní síní Emila Filly? Co je třeba udělat pro to, aby v Peruci byly zase zpřístupněny obrazy tohoto malíře? Počítáte s tím?

Určitě s tím počítáme, jakmile bude dokončena rekonstrukce jižního křídla. Rekonstrukce je velmi finančně náročná a o to více v dobách covid, kdy máme státem nuceně zavřené budovy podnikání, tedy Středověkou krčmu v Dětenicích či Zámek Dětenice.

Počítáte do budoucna stále s možností ubytování na zámku?

Rádi bychom ze zámku Peruc vytvořili projekt na opravdové zámecké ubytování v Čechách. Z důvodu pandemie covid nejsem schopný říci termín dokončení.

Na začátku léta jste říkal, že proměnu zámku do podoby resortu v Dětenicích vylučujete. Platí, že zámek chcete využít pro konání svateb, firemních akcí a pro prohlídky veřejností i do budoucna?

Ano to stále platí. Dětenice jsou zážitkové místo, které nemá v Čechách obdoby a nelze ho vytvořit nikde jinde než v Dětenicích. Zámek Peruc má jiný směr, a to jak zmiňujete konání svateb, firemních akcí, prohlídky pro veřejnost či do budoucna ubytování v zámeckých apartmánech.

Plánujete do budoucna nějaké jednorázové akce pro veřejnost? Napadají mě třeba koncerty, netradiční prohlídky?

Je to určitě v jednání. Přemýšlíme i o tématických trzích, food festivalech a podobně.

Získali jste na rekonstrukci zámku v Peruci nějaké dotace?

Žádné dotace jsme nedostali, celou rekonstrukci zámku Peruc včetně síně Emila Filly hradíme z vlastních zdrojů z dlouholetého podnikání a hlavně z úvěrů. Byli bychom samozřejmě velmi rádi za jakoukoliv pomoc formou dotace od Ústeckého kraje. Té jsme se ale bohužel nedočkali a pravděpodobně ani nedočkáme.

Je něco, co vás během obnovy zámku překvapilo? Narazili jste na nějakou historickou zajímavost, něco, o čemž jste netušili, že na zámku je?

Ano narazili, ale zatím o tom mluvit nemohu.

Existuje dlouhodobý plán obnovy zámku? Máte třeba stanovený nějaký termín, kdy byste chtěl říct „hotovo“?

Když jsem zámek koupil, tak jsem tuto představu měl. Nicméně v průběhu let, kdy se ukázaly nečekané výdaje v podobě dřevomorky, shnilých stropů, zničených sklepů či nyní pandemie covid, nemám tušení, kdy si řeknu, že je hotovo. Děláme, co můžeme, ale je to s překážkami velmi náročné.

Peruc není jen zámek. Turisté se tam jezdí podívat na Oldřichův dub, Boženinu studánku. Plánujete nějakou společnou podporu turismu s městysem Peruc, případně s místními podnikateli či jinými organizacemi?

Ano určitě. To je také v jednání a skvělá příležitost pro nás všechny.