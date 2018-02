Pediatr Zíma: Stát neumí reagovat na kampaň proti očkování, trestuhodně selhává

Severní Čechy /ANKETA/ - Dezinformační kampaň nemusí být jen z Ruska. Ta antivakcinační pochází z USA. Migrační krizi za rozšířením dětských nemocí nehledejme.

Dobrá zpráva pro sečtělé moderní rodiče, kterým se zajídá očkování jejich dětí, je, že od nového roku bude dávek vakcíny méně. Ta špatná, že očkování musí být v 18 měsících hotové. Opatření podle pediatra MUDr. Zdeňka Zímy reflektuje zhoršenou epidemiologickou situaci v Evropě. „Stát naprosto selhal v tom, aby šíření dezinformací o očkování dětí zabránil,“ říká MUDr. Zíma.



Jaké jsou nejvýznamnější novinky v očkování malých dětí v novém roce?

Od 1. ledna dostávají v prvním půlroce jen 2 dávky „hexavakcíny“ a tu třetí v roce až roce a půl. Doteď jsme děti očkovali proti 6 nemocem schématem 3+1. To znamená, že miminko dostalo 3 injekce v prvním půlroce a potom ještě jednu ve třetím půlroce. Navíc druhá dávka očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím byla posunuta až do věku 5 let. A v neposlední řadě bylo zavedeno očkování proti lidskému papilomaviru (HVP) i pro chlapce.



Co k takovému opatření ministerstvo zdravotnictví vedlo?

Během očkování „hexavakcínou“ se potvrdilo, že schéma 2+1 je dostačující i v našich podmínkách. V části unijních zemí se očkování stejným způsobem změnilo už před nějakou dobou, například Slováci to tak mají již delší dobu. Smyslem očkování je dosáhnout ochrany proti infekčním nemocem co nejsnazším způsobem a současně bude tato změna jistě i úsporou prostředků, které stát do očkování investuje.

Firma, která dodávala „hexavakcíny“ v ČR, je jen jedna?

Očkovací látky jsou dvě: Infanrix Hexa a Hexacima. Od 1. ledna však praktičtí lékaři pro děti a dorost musejí používat jen Hexacimu. Takováto změna nás nenadchla. Bylo by lepší mít nadále dvě vakcíny i proto, že občas má některá z nich výpadek.



Jak budete postupovat u dětí rozočkovaných vakcínou, která šla z kola ven?

Až do dokončení základního očkování pediatři můžou použít ještě Infanrix Hexa. Výhradně Hexacimou se mají očkovat všechny děti, které s očkováním teprve začínají.



Jak tyto změny dětští lékaři hodnotí?

Podobné přechody a několik razantních změn současně nám hodně komplikuje naší práci. Takže z nich nejsme vůbec nadšeni, protože nám přidělávají spoustu starostí a musíme mnoho věcí hlídat a kontrolovat.

Spalničky na vzestupu

Prosí vás ve vaší ordinaci některé maminky, abyste jejich dítě očkoval později?

Asi jako každého pediatra. Nová vyhláška takové věci hodně zkomplikuje. Sice nemusíme dávat tolik dávek a posunula termín očkování druhé dávky jediné živé vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím až na 5 let, ale na druhou stranu pevně vymezila, dokdy by mělo být hotové základní očkování. Hranici 18 měsíců bychom měli dodržet, pokud pro odsunutí nebude zásadní zdravotní důvod. Jakmile ji překročíme, bude to problém, protože se dostaneme do rozporu s platnou vyhláškou. Předešlé nařízení oproti tomu skýtalo poměrně velkou volnost: jasně neříkalo, dokdy se musí doočkovat. Říkalo jen, že očkování má být v souladu se zdravotním stavem tak, aby se to od předepsaného věku příliš neposouvalo.

Proč je nová vyhláška takto striktní?

Reflektuje rapidní zhoršení epidemiologické situace v celé Evropě. Před 10 lety to byl hlavně černý kašel, teď spalničky. Jejich alarmující šíření vede národní státy k tomu, že zpřísňují pravidla pro očkování. Itálie nařídila povinné očkování proti spalničkám loni. To samé je na spadnutí v Německu a Rakousku.



Je zhoršená epidemiologická situace důsledkem přílivu lidí do Evropy z afrických a blízkovýchodních zemí v posledních letech?

To ani ne. Viníka bych hledal spíš na tribuně domácích než té hostů. Existuje zde určitá část vážně nemocných dětí, které nebudou očkované nikdy, protože by je to mohlo velmi vážně poškodit. Těch je však zanedbatelné množství, necelých půl procenta populace. K nim přibývá ale řada zdravých dětí, které nejsou očkované z vůle rodičů. Pokud je očkováno méně než přibližně 94 procent populace, začnou se spalničky mezi dětmi šířit lavinovitě.

Jsou místa jako třeba Hlavní město Praha, kde se proočkovanost udává už pod touto hranicí. A je fakt, že na přelomu roku Praha hlásila zvýšený výskyt spalniček. Před 20-30 lety šlo o ojedinělé výskyty u dětí, které si většinou nákazu přivezly z ciziny. Teď evidujeme desítky případů dětí, které se mezi sebou nakazily v Česku.



Takže trend moderních maminek, které nechtějí, aby jejich děti byly očkovány, je podle vás nebezpečný?

Ano. Nahrávají zhoršené epidemiologické situaci. I naším cílem je, aby se rodiče aktivně podíleli na péči o zdraví svých dětí. V tomhle nepochybně selhal stát nedostatečnou podporou informovanosti občanů o očkování. Očkování je vážná věc a pro skutečně svobodné rozhodnutí musíme mít nejen informaci o byť hypotetických komplikacích očkování, ale také o reálné hrozbě nákazy přenosnou chorobou a jejích důsledcích. Povědomí o infekčních nemocech, proti kterým očkujeme, se úplně vytratilo. Paradoxně právě díky tomu, že byly potlačeny očkováním.

Proč je ale odpor proti očkování mezi určitou částí rodičů tak rozšířený?

Bohužel jsou oběťmi dezinformací. Většina z nich je založena na klamavé reklamě, která vznikla už v dávné minulosti ve Spojených státech a vyvinula se z ní kampaň, jež žije vlastním životem. Na druhou stranu stát naprosto selhal v tom, aby šíření dezinformací zabránil. Už nejméně 50 let se nesnažil rodičům nijak vysvětlit smysl očkování: to, co jím dítě získává, co to stát stojí a naopak kolik ušetří peněz i lidských životů. Očkování bylo povinné, nediskutovalo se o něm. Zatímco antivakcinační kampaně z nějakého důvodu běží už řadu let na plné obrátky. Většinou za nimi stojí finanční zájmy. Teprve teď se začínají objevovat snahy vysvětlovat, proč očkujeme a jaké výhody nám to přináší, eventuálně jak nebezpečné je nebýt očkován.



Nejde i v případě antivakcinační kampaně o další dezinformační kampaň z Ruska?

Je pravda, že žádná z vakcín, kterou používáme, není ruská, takže by na tom Rusové zájem mít mohli. Ale o tom pochybuji. Podobným dezinformačním kampaním se dobře daří v některých afrických a asijsko-muslimských zemích, jejichž vládci se snaží omezit vliv neziskových organizací, které tam očkují. Zdravotníci, kteří tam přijíždějí jako dobrovolníci očkovat, očkovací látky většinou přivážejí zadarmo a vládci se bojí, že by to mohlo podlomit jejich moc. V jejich boji proti očkování se chytají antivakcinačních argumentů jako neplodnost, způsobování rakoviny a podobně. K nám se však tato vlna dostává raritně. U nás kampaň nejspíš pochází hlavně z jižních států USA, kde lidé bojují proti systému ve snaze posílit osobní svobodu člověka a omezit vliv státu na to, co děláme.