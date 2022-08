Firma HP Pelzer, která zaměstnává kolem pěti set pracovníků, chce přesunout celou výrobu z Žatce do Kadaně. V průmyslové zóně Královský Vrch už uzavřela nájemní smlouvu na nové výrobní a skladovací prostory a zahájila stěhování. To neuniklo aktivistům z neziskové organizace Arnika, kteří usilují o lepší životní prostředí. Společnost totiž byla během působení v Žatci z více důvodů kritizovaná. Ve střehu tak zůstává i město Kadaň, které chce s Pelzerem podepsat memorandum, aby mu mohlo „nahlížet přes rameno”.

Oč v Žatci šlo? Společnost ve městě působí už od devadesátých let. V posledních letech se ale rozrostla a začala využívat areál bývalého podniku na zpracování bavlny a cukrovaru. Obyvatele blízkých domů obtěžoval hluk a obávali se, že do ovzduší unikají škodlivé látky. Některé provozy v areálu také neměly kolaudační a stavební povolení, za což byla firma pokutovaná. Padlo kvůli tomu i trestní oznámení, které prověřuje policie.

Pelzer s pětistovkou zaměstnanců v Žatci končí. Výrobu přesune do Kadaně

Nakonec situace dospěla tak daleko, že ačkoli Pelzer získal pro jednu ze svých hal souhlasné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA, zvolil stěhování do Kadaně.

„Otázkou zůstává, zda si tentokrát firma o potřebná povolení zažádá včas a nedojde pouze k přesunu problému, například s hlukem nebo odpady ze zařízení, do jiné lokality, kde zatím nikoho neobtěžují,“ upozornila Nikola Jelínek z Arniky. Ta je odbornicí na toxické látky v životním prostředí.

Podle starosty Kadaně Jiřího Kulhánka tentokrát nehrozí, že by místní obtěžoval hluk, protože je hala v průmyslové zóně na Královském Vrchu, kde jsou i další provozy na výrobu autodílů. Díky napojení na silnici první třídy také není důvod, aby firemní vozy zajížděly do města a zatěžovaly ho dopravou.

Bez zákopových válek

„Abychom předešli nějakým dohadům a občané se neobávali, domluvili jsme se se zástupcem společnosti, že uzavřeme memorandum,“ uvedl starosta. „Díky němu budou smět chodit na kontroly spojené s tím, co se vypouští do ovzduší a do vody, i naši úředníci, kteří k tomu dnes na rozdíl od České inspekce životního prostředí nejsou oprávnění. Zahájíme tak spolupráci v dobrém a bez zákopových válek,“ doplnil. Samotný rozjezd výroby bude závislý na povolovacích procesech, na které nemá město vliv.

Nesrozumitelné. Ministryně zrušila souhlasné stanovisko pro žatecký Pelzer

Společnost chce pro práci v Kadani využít svých současných pět set zaměstnanců, které by přivážela autobusy. „V nové lokaci počítáme se všemi zaměstnanci,“ uvedl ředitel žateckého závodu Čeněk Lamač.

V případě, že by společnost potřebovala nabrat nové na Kadaňsku, může podle starosty Kulhánka narazit na potíže. „Upozornil jsem, že je u nás dost složitý problém sehnat pracovní síly, i když máme tisíce lidí na úřadu práce. Proto v zóně pracuje asi dvě stě Nepálců a například ČEZ má Filipínce,“ poznamenal starosta.

Společnost HP Pelzer patří k nadnárodnímu koncernu Adler Pelzer Group, který má v České republice několik výrobních závodů.