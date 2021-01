Někteří obyvatelé Žatce nechtějí, aby ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k dodatečnému povolení areálu HP-Pelzer ve městě. Pro společnost je jeho získání zásadní. Potřebuje ho, aby mohla zlegalizovat některé stavby, které ve svém výrobním závodě v Žatci u vlakového nádraží využívá.

Podpis petice, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

V Žatci se kvůli tomu podepisuje petice. Zorganizoval ji tamní spolek VPN 2016, který na negativní vlivy továrny, jež vyrábí zvukové izolace do aut, upozorňuje řadu let. Vadí mu úniky toxických látek do ovzduší, zápach a hluk. Od začátku týdne se pod petici podepsaly desítky obyvatel města.