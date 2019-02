Okres Louny - Silnice mezi Bílinou a Kozly se má začít opravovat ještě letos.

Ještě v letošním roce by se měla začít opravovat silnice II/257 mezi Bílinou a Kozly, která je významnou spojkou mezi Lounskem a Teplickem.

Ústecký kraj, její vlastník, získal na rozsáhlou rekonstrukci peníze z Regionálního operačního programu. Dotace dostane ještě na opravy dalších tří silnic v Ústeckém kraji.

„Rekonstrukce všech čtyř silnic by mohly být zahájeny ještě v tomto roce. V takovém případě předpokládáme dokončení prací v horizontu let 2009 až 2010,“ uvedl hejtman kraje Jiří Šulc. Rekonstrukce silnice mezi Bílinou a Kozly vyjde na 113 milionů korun, kraj na to získal dotaci 105 milionů korun.

Kraj chce z uvedeného operačního programu Evropské unie získat peníze na opravy ještě dalších dvou silnic, které vedou před okres Louny. Jednou z nich je silnice vedoucí z Kadaně, přes Podbořany, Očihov, Kryry, Černčice do Petrohradu. Náklady na rekonstrukci jsou zhruba 861 milionů korun. Druhou je silnice II/229 Louny – Ročov. Náklady na její opravu se odhadují na 270 milionů korun. V obou případech chce kraj o peníze požádat ještě na podzim.