Manželé Štěpánovi z Čeradic na Žatecku se čtvrt století věnují pečení perníčků. Nabízejí je na trzích nebo slavnostech v regionu. Dočesná v Žatci, Císařský den v Kadani nebo Valdštejnské slavnosti v Litvínově. Všude tam prodávali. Než přišel covid. Opatření proti pandemii zrušila tyto velké akce, Štěpánovým zůstaly ty menší. A nyní ani ty. Visí nad nimi hrozba, že stovky napečených perníčků s čerty, Mikuláši a vánočními motivy nebudou mít komu prodat. Stejně jako loni.

„Na advent se připravujeme celý listopad. Zrovna dnes dopékáme z posledního těsta. Teď hrozí, že nebudeme mít kde perníčky prodávat,“ sdělila v pátek 26. listopadu Jitka Štěpánová.

Velké adventní setkání na zámku v Jimlíně na Lounsku, kde své sladké výrobky Štěpánovi tradičně nabízejí, zrušili pořadatelé před pár dny. Teď přišlo nařízení vlády o zákazu vánočních trhů. V adventním čase chtěli Štěpánovi prodávat na různých místech, třeba v dřevěném stánku na náměstí v Kadani. „Je to celoroční tržiště, takže bychom snad prodávat mohli. Ale člověk dnes neví, co bude zítra. Moc nevěřím, že tam budeme moci prodávat nějak dlouho,“ sdělila Štěpánová.

Adventní akce se ruší, dvanáctimetrovou štolu v Podbořanech dostanou děti

Mluví z ní i zkušenost. O vánoční prodeje přišli manželé z Čeradic už loni, o ty velikonoční dokonce dvakrát. „Měsíc pečeme, pak měsíc prodáváme. Co vyděláme, z toho žijeme tři měsíce, než zase přijdou Vánoce, Velikonoce nebo letní akce,“ vysvětlila Štěpánová. Její manžel se věnuje pečení perníčků na plný úvazek, ona pracuje pro obec Čeradice. V současné době prý nemůže být ani řeč o tom, že by je pečení perníčků uživilo oba. „Perníčky sice vydrží několik měsíců, ale ty s vánočními motivy můžeme těžko prodávat o Velikonocích. A obráceně,“ dodala. Na konci loňského roku Štěpánovi napečené perníčky rozdávali. Prodělali spoustu peněz, ale lepší, než je vyhodit, říkají. Pokud by se tato situace měla opakovat, byla by to pro ně další finanční rána.

Plánovali trhy, zbytečně

Rodina Jany Plecité vlastní pozemek bývalé tržnice naproti husitskému kostelu v Lounech, tuto neděli tam a v přilehlé Jakoubkově ulici plánovali adventní trhy. První ze tří. Zrušili je. Prodávat se měly dřevěné hračky, svíčky, keramika nebo doma šité oblečení. „Jsme v kontaktu s lidmi, kteří u nás měli prodávat, jsou z toho nešťastní. Někteří na svých výrobcích pracovali od léta, teď jim nezbývá nic jiného, než je dát do krabic a věřit, že je prodají za rok,“ sdělila Jana Plecitá. Sama pracuje jako IT manažerka ve farmaceutické firmě, ve volném čase vyrábí šperky z korálků. A pak je prodává na trzích. Je to její koníček, finančně závislá na prodejích není, stejně jako na pořádání trhů. „Do pořádání trhů jsme ale dali nemalé peníze, několik desítek tisíc. Šly na propagaci, výrobu plakátů, platbu záborů veřejných prostranství a podobně. O ty peníze a vložený čas jsme přišli,“ řekla.