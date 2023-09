Záliba v perníku začala u Jitky Flower na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy studovala výtvarnou školu v Praze. Tehdy ji zaujal obchůdek, který prezentoval návštěvníkům Prahy rukodělnou výrobu. A perníky byly mezi nimi. Ten, který si tehdy koupila od Ully Šulcové, má dodnes. „Tím to všechno začalo,“ říká.

Tehdy začala překreslovat různé motivy, které na pernících a formách objevila. A sbírat vše, co se těchto sladkostí týká. Je také filantrop. Ročně napeče a rozdá několik stovek perníčků dětem i seniorům.

O pernících by dokázala hovořit celé hodiny. „Výroba perníků v Čechách má tradici sedm set let. Začínalo se s hliněnými formami, které v 17. století vystřídaly dřevěné takzvané kadluby. Velký význam pro perníkářství v Čechách mělo začátkem 19. století zahájení výroby cukru z cukrové řepy, který z části nahradil dosud ve velkém používaný med. Technologie výroby perníků se díky tomu změnila, začala se používat různá kovová vykrajovátka, bílková poleva a lepit na perníčky papírové obrázky. Dnes jsou nejmodernějším trendem v perníkářství 3D tiskárny. Vývoj tohoto řemesla se neustále posouvá,“ popisuje.

Perník byl kdysi velmi drahým a luxusním zbožím. Med, ze kterého se vyráběl, se získával sběrem od lesních včel a velmi drahé bylo i koření. „V průběhu staletí se také měnily motivy, které se na pernících objevují,“ vysvětluje.

Perníkářství, ač to není všeobecně známé, je s historií Loun velmi těsně spjato. Minimálně od 14. století. Jitka Flower historii perníkářství ve městě pečlivě studuje, pokračuje v práci jejího bývalého manžela, se kterým kdysi pracovali v lounském muzeu. Za poslední roky nashromáždila mnoho materiálů a byla by ráda, kdyby s nimi mohla seznámit veřejnost. Vlastní ucelenou sbírku k tomuto řemeslu. Také lounské muzeum má ve svých sbírkách předměty, které se váží k perníkářství ve městě. Například krásné historické formy na výrobu perníků.

„Chtěla bych, aby se v Lounech otevřelo muzeum perníčků. Mám jasnou vizi, jak toto řemeslo prezentovat,“ říká. Pro tyto účely vidí jako ideální spodní patro Daliborky, středověkého domu na centrálním náměstí, který nedávno opustil státní archiv. Lounská radnice nyní řeší, jak historicky cenný dům využít.

Louny a perníky? Mnohým tohle spojení dohromady nejde. „Louny mají na to, být díky perníkům známé jako Pardubice. Měst, ve kterých mělo perníkářství silnou základnu, není tolik,“ oponuje rodačka z Loun. „Muzeum by určitě mělo co nabídnout. Od historie po moderní věci, každá doba přináší něco nového, pro veřejnost hodně zajímavého,“ věří Jitka Flower, že by si muzeum své návštěvníky našlo. „Historie perníkářství je bohatá, stejně tak jako symbolika zdobení perníčků,“ dodává.

V rámci adventních trhů pořádaných lounskou knihovnou chystá Jitka Flower v neděli 10. prosince přednášku v pavilonu J. Fouska na výstavišti. Kdo se chce s perníkářstvím seznámit blíž, může přijít.

Recept na perníkové koule podle Jitky Flower



Ingredience:

500 gramů nastrouhaného perníku, půlka konzervy mléka salka, 100 gramů másla, dvě lžíce rumu, hrst namletých ořechů



Na obalení:

holandské kakao nebo malá miska namletých ořechů



Postup:

Upečeme perníkovou placku podle vlastního návodu na vykrajované perníčky. Perníkovou placku nebo přebytek nenazdobených, vykrajovaných perníčků nastrouháme, smícháme s ostatními ingrediencemi a vytvoříme perníkovou hmotu. Hmotu rozdělíme na čtyři stejné díly. Z nich vytvoříme válečky přibližně čtyři centimetry vysoké. Z každého válečku nožem nakrájíme asi 20 kousků, které v ruce vymodelujeme do podoby koule. Ty pak obalujeme v holandském kakau nebo použijeme namleté ořechy.



Skladujeme v chladu. Dobrou chuť