Do Domova pro seniory ve Vroutku se „nastěhovalo“ 16 zaměstnanců, kteří se budou dva týdny nepřetržitě starat o plynulý chod zařízení. „Žijeme spolu s našimi klienty. Tento krok jsme podnikli ve víře, že se nám podaří zabránit vniknutí koronavirové nákazy, jejíž možné následky si nechceme ani představovat. Všichni jsme tu dobrovolně, za což všem pracovníkům, kteří do toho šli, nesmírně děkuji,“ uvedla ředitelka zařízení Markéta Sosnová.

Opatření pro pět desítek obyvatel vrouteckého domova platí stále stejná. Život se momentálně odehrává převážně na pokojích, kam zaměstnanci klientům donášejí i stravu. „Někteří klienti se věnují křížovkám, čtení, pletení a jiným aktivitám, které jsou možné. Sledují televizi, poslouchají rádio. Můžeme se jít projít ven po areálu nebo na terasu domova, ale po společných prostorách se pohybujeme výhradně s rouškou. Někteří klienti rehabilitují a trénují chůzi na prázdné chodbě,“ popsala ředitelka. „Máme tady skvělý tým, který dělá maximum pro pohodlí a celkovou pohodu klientů,“ dodala.

Od začátku minulého týdne je v preventivní karanténě také žatecký Kamarád Lorm. První vlna jeho zaměstnanců se nyní stará o klienty v domově, chráněném bytě a podporovaném bydlení.

„Rozhodla jsem o vstupu do dobrovolné karantény, abychom ochránili zdraví klientů. Střídání pobytu zaměstnanců po 14 dnech máme připraveno do konce května, abychom přečkali to nejhorší,“ vysvětlila ředitelka Andrea Rábová. „Nutně bychom potřebovali otestovat na koronavirus pracovníky, kteří nastupují na dalších 14 dní. Přenos od zaměstnance je pro nás potencionálně největší riziko pro rozšíření nákazy uvnitř. Jsme ochotní testování zaměstnancům zaplatit,“ dodala.

Zaměstnanci Lormu žijí s klienty v domácnostech. Mají také k dispozici zahradu, kde mohou být venku na slunci a opékat si třeba vuřty.

Naopak Domov pro seniory U Pramene v Lounech dobrovolnou karanténu nechystá. „Přijali jsme maximální opatření. Karanténu zavedeme, pokud by nám ji nařídili hygienici. Přece jen jsme větší zařízení, dobrovolná karanténa by byla pro nás hodně zatěžující,“ přiblížila ředitelka domova se 154 klienty Jana Černá.

Také život v lounském domově pro seniory se nyní odehrává většinou na pokojích klientů, personál jim dováží jídlo tam. „Pokud musí mimo pokoj, mají roušky. Personál je v ochranných pomůckách celý den. Uzavřeli jsme zahradu a mohou tam jen naši klienti,“ zmínila ředitelka. Zásobování domova podle ní funguje bez problémů, ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků je dostatek. „Pokud by chtěl někdo svého příbuzného ochránit natolik, že by si ho vzal v této době domů, tak může. Je důležité si ale uvědomit, že zpět do domova se může klient vrátit po zrušení všech opatření a s negativním výsledkem testu na koronavir,“ vysvětlila.

Rovněž Domov pro seniory v Žatci s dobrovolnou karanténou nepočítá. „Přijali jsme maximální opatření, izolovali jsme jednotlivá patra a týmy zaměstnanců, kterým dvakrát denně měříme teplotu. Kdo se necítí zdravotně v pořádku, zůstává doma,“ vysvětlil ředitel Domova pro seniory v Žatci Petr Antoni. V domově je 129 klientů a dalších téměř 250 v terénu. Zařízení provozuje také pečovatelskou službu. „Pečovatelky chodí k lidem domů, nakupují jim. Také zde máme nastaveny maximální možné způsoby ochrany jak pečovatelek, tak klientů,“ dodal Antoni.