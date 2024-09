Dožínky začnou ve 12 hodin tradičním průvodem, následovat bude vystoupení zpěvačky Marcely Holanové. Na hlavní scéně se během odpoledne vystřídá několik účinkujících, závěr, od 18 hodin, bude patřit kapele Kabát revival z Varnsdorfu. Další program se chystá v zámeckém parku a fotbalovém hřišti, kde se plánuje dožínková zábava se skupinou No to snad není možný dlouho do noci. V rámci doprovodného programu připravují tradiční výstavu chovatelé, otevřené budou Muzeum české vesnice nebo místní galerie.

Novinkou dožínek jsou speciální vlaky mezi Louny a Perucí, doprava na trati Louny – Slaný bude posílena. Nově vytvořený svazek obcí Stodesítka objednal další tři páry posilových vlaků, které zajistí dopravce Die Länderbahn CZ motorovou jednotkou RegioSprinter (z Loun ve 9.35, 12.40 a 16.35). Další vlaky Českých drah na trati jedou podle obvyklého jízdního řádu.

Kromě toho se na trati výjimečně ukáže speciální dětský vlak Cyklohráček, který jezdí zejména v okolí Prahy. Vlak je plný různých her a zábavy pro děti. Kromě toho nabízí i zvýšenou kapacitu pro přepravu jízdních kol. Cyklohráček zajistí jeden pár vlaků Slaný – Louny a zpět krátce po poledni. Doprovodný program se rovněž chystá v železničním muzeu v nedalekých Zlonicích, které slaví 27 let existence.

