V Peruci chtějí snížit počet holubů, chystají odchyty

Peruc – Jejich hejna se usadila na budově základní školy, kterou znečišťují.

Holubi. Ilustrační fotoFoto: Deník/Jiří Kopáč

V Peruci se chystají snížit počet divokých holubů. Jejich hejna se usadila v poslední době na budově základní školy.

„Znečišťují budovu. Mrtví holubi padají na ulici, ucpávají okapy,“ sdělil místostarosta Jan Vnouček.

Městys uzavřel smlouvu s Jaroslavem Kubalíkem z Jimlína, který se o odchyt holubů do klecí a následnou likvidaci postará. V plánu to bylo od listopadu do února příštího roku. „Ještě jsme nezačali. Holubi ze školy před pár dny sami od sebe odlétli. Tak uvidíme. S jejich odchytem bychom začali, jakmile se vrátí,“ vysvětlil místostarosta.