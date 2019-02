Peruc - Počítá se i s návratem nejvzácnějších děl malíře Emila Filly, čtyři z nich v roce 2011 ukradli zloději.

Průvodkyně Drahuše Ždímalová před peruckou galerií | Foto: ČTK/Libor Zavoral

Výstavní síň Emila Filly na zámku v Peruci na Lounsku se v květnu otevře veřejnosti. Počítá se i s návratem nejvzácnějších malířových děl. Obrazy, z nichž čtyři v roce 2011 zmizely a poté se našly, bude střežit ochranka.

Otevření se uskuteční u příležitosti mezinárodního dne muzeí a galerií 18. května. „Opravili jsme schodiště a mříž, teď budeme vypisovat výběrové řízení na ostrahu objektu, v dubnu už začne samotná instalace výtvarných děl," řekla Alica Štefančíková, ředitelka lounské Galerie Benedikta Rejta, pod kterou pamětní síň patří.

1,5 milionu na ostrahu

V letošním rozpočtu Ústeckého kraje, který je vlastníkem lounské galerie, zastupitelé schválili částku 1,5 milionu korun na ostrahu objektu. „Další částky v řádu statisíců pak jdou z rozpočtu galerie na opravu zabezpečovacích zařízení či kamerový systém," řekla mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Rozpočet Galerie Benedikta Rejta pro letošní rok činí 11,189 milionu korun.

Všechna bezpečnostní opatření nelze kvůli ochraně objektu vypočítat. „Opraví se ta původní, která byla porušena při krádeži, a dojde samozřejmě k posílení ochrany. Nově se bude o výstavní síň starat ostraha objektu, lepší bude kamerový systém," uvedla Dosedělová. „Počítáme s tím, že se do síně vrátí i vzácná Fillova díla, zejména ta spojená s jeho působením na Peruci," řekla mluvčí.

Průvodkyně Drahuše Ždímalová v jedné z galerijních místností. Foto: ČTK/Libor Zavoral

Na zámku stále chybí kanalizace. „To je ale problém hlavně vlastníka objektu, který s tím zatím nehodlá nic dělat," uvedla Dosedělová.

Majitelé památky se na Ústecký kraj obrátili v roce 2013 s nabídkou na prodej. Realitní kancelář nabízela rokokový zámek za 15 milionů korun. „Vzhledem k vysokým finančním nákladům na nutnou rekonstrukci a provoz zastupitelé po první nabídce rozhodli o jejím odmítnutí. Vedení kraje jednalo i o případných podmínkách, za kterých by bylo možné o koupi dále uvažovat. Další nabídka ale zatím nepřišla," popsala mluvčí.

Umístění Fillových obrazů v Peruci podmiňuje darovací smlouva z 50. let. Čtyři obrazy zmizely z pamětní síně v listopadu 2011. O měsíc později policie zadržela šest lidí i obrazy. Vrchní soud v Praze loni zmírnil obžalovaným tresty za krádeže uměleckých děl. Čtyřem vyměřil trest od tří let do 9,5 roku vězení a dalším dvěma uložil podmínky.

Zámek po roce 1945 patřil různým státním institucím. Počátkem 90. let se tento majetek převedl na obec Peruc, od které jej v roce 2007 koupili současní britští vlastníci.

Radka Fialová