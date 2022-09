FOTO, VIDEO: Nejprve úkoly, pak bitva. Děti cesta z Podbořan do Hluban bavila

Pěšky s dětmi. To byl název sobotní akce 10. září v Podbořanech, kterou pořadatelé nachystali k výročí 660 let od první písemné zmínky o městě. Pro účastníky připravili cestu od podbořanského kulturního domu do Hluban, během které je čekalo několik stanovišť s úkoly. U hlubanské vodní tvrze proběhly ukázky šermu, děti se seznámily s rytířskou zbrojí. Na závěr o ni svedly se šermíři bitvu.