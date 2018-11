Pěti stovkám lidí z okresu lékaři každoročně diagnostikují rakovinu

Okres Louny /INFOGRAFIKA/ - Pana Václava ze Žatce začala bolet záda. Pár týdnů utišoval bolesti prášky, nakonec šel ke svému obvodnímu lékaři. Ten příčinu napoprvé neodhalil, povedlo se to až při zrentgenování páteře.

Lékař Miroslav UrbanFoto: Deník/Petr Kinšt

Ukázalo se, že několik obratlů vypadá jinak, než by měly. Další vyšetření potvrdila, že změny způsobilo závažné onemocnění. Pan Václav trpěl poměrně vzácnou formou rakoviny krve. Následovala několikaměsíční léčba v pražské nemocnici spojená s transplantací kostní dřeně. A pak několikaměsíční léčba páteře včetně operace. Vše dopadlo dobře, pan Václav žije. Aktivní je úměrně svému věku, letos mu bylo 74 let.

„Pravidelně dojíždím do Prahy na kontroly. Žádné zdravotní problémy aktuálně nepociťuji. Samozřejmě, že mám strach, aby se nemoc nevrátila. Lékaři to nikdy úplně vyloučit nemohou,“ řekl. Celé jméno uvádět do novin nechce.

Jeho příběh ukazuje, jak je onemocnění rakovinou zákeřné a léčba dlouhá a komplikovaná. A také finančně náročná. Jeho zdravotní pojišťovna, VZP, za ni zaplatila několik milionů korun.

Největší zdravotní pojišťovna v republice dá za léčbu svých rakovinou nemocných klientů ročně více než deset miliard korun. „Z dat, která zdravotnická zařízení pojišťovně vykázala, vyplývá, že největší výdaje souvisejí s léčbou rakoviny trávicího ústrojí, rakoviny prsů a rakoviny mužských pohlavních orgánů,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Lékaři za celý rok 2016 diagnostikovali rakovinu u 514 lidí z okresu Louny. V přepočtu na sto tisíc obyvatel je to nejvyšší číslo v celém Ústeckém kraji.

Řada nemocných lidí takové štěstí jako pan Václav ze Žatce neměla. Podle statistik předloni v okrese Louny zemřelo na rakovinu 328 lidí. Při přepočtu na sto tisíc obyvatel se naopak jedná mezi okresy Ústeckého kraje o nižší číslo, lépe je na tom jen Teplicko.

Včasné odhalení nemoci

Dlouholeté zkušenosti s onemocněním rakovinou má doktor Miroslav Urban. Od roku 1996 je praktickým lékařem v Postoloprtech, v jeho ordinaci je registrováno 2500 lidí. Obecně jsou praktičtí lékaři těmi, kteří by na podezření na závažné onemocnění měli upozornit jako první. „Dá se říct, že u některých druhů rakovin se v posledních letech možnosti jejich včasného diagnostikování a následné léčby výrazně zlepšily. To je třeba u rakoviny střev nebo prsů,“ popsal lékař výhody moderní medicíny. „Naopak u některých druhů jsou možnosti lékařů pořád hodně omezené, ať už se jedná o včasné odhalení nemoci nebo její léčbu. Výsledky nejsou dobré. To je příklad rakoviny slinivky nebo plic,“ sdělil Miroslav Urban.

Problémem je, že univerzální test na rakovinu neexistuje, každé onemocnění má navíc jiný průběh. „I když se jedná o onemocnění stejného orgánu, jeho projevy a průběh bývají u konkrétních pacientů často odlišné,“ vysvětlil postoloprtský lékař.

Se zajímavou novinkou v této oblasti přišel nedávno Žatecký pivovar. Ve spolupráci s neziskovou organizací Mamma Help uvařil nealkoholické pivo pro ženy bojující s rakovinou prsu. „Chuť piva je vyladěna tak, aby působila proti negativním účinkům chemoterapie,“ přiblížila Petra Plánková z Mamma Help. Limitovanou edici piva je možné koupit ve vybraných lékárnách a prodejnách.