V osmdesátých letech díky skladateli Jindřichovi Parmovi hudebně vybočoval z šedé tuzemské řady, hity Je v tahu, Gejzír, Kdekdo je dál, Satelit nebo Milujem se čím dál víc si směle podávaly ruku s europopovými hity. Na prahu nového milénia pak zabodoval s Mumulandem a nadále s Parmou a skladatelem Pavlem Cmíralem přiváděl na svět hudební „miminka", která rozhodně nezněla retro.

Kotvald se jen výjimečně dívá dozadu, reunion s dávným kolegou Stanislavem Hložkem bral pouze jako zpestření jídelníčku. Hudební veřejností je ale dlouhodobě podceňovaný, přestože pěvecky vyzrál a ve svém repertoáru má i hudebně hodnotné šansony.

Poslední album Petra Kotvalda spatřilo světlo světa před pěti lety, jmenovalo se LX a s titulní písní Šedesát oslavovalo zpěvákovo životní jubileum. Podepsala se pod něj skupina Trik, seskupení hudebníků působících ve formaci Artmosféra v čele s lídrem Martinem Blažkem.

Přestože právě oni nyní pro Kotvalda skládají písničky, na spolupráci s Jindřichem Parmou vzpomíná pozitivní energií sršící zpěvák rád. „Neznám pracovitějšího a nadanějšího autora. Narodit se od Aše na západ, zpívaly by jeho songy největší světové hvězdy. Zní to neskromně? Ba ne. Ostatně, Mike Moran (autor slavné Mercuryho Barcelony - pozn. autora) s nímž jsem měl čest a možnost se potkat u něj doma v jeho studiu nedaleko od Londýna, mi po poslechu několika mých skladeb řekl, že Milujem se čím dál víc je jeho nejoblíbenější neanglicky zpívaná skladba."

A to prý není vše, slavnému skladateli se líbil i Mumuland. „Říkal, ať Jindrovi Parmovi vyřídím, že mu upřímně závidí, že Mumuland nenapsal on sám," přidává důkaz Parmovy výjimečnosti.

Kotvald prý zní jako hitmaker Ed Sheeran

Ale zpátky do současnosti. Nový singl 2 srdce je v komentářích na sociálních sítích přirovnáván k šlágru britského hitmakera Eda Sheerana Shape Of You. „To je príma, srovnání s ním je pro mě dobrá zpráva. Pokud to takhle někdo vnímá, tak je to pro mě odměna," hřeje rodáka ze Žatce lichotivý příměr. „Britská scéna je mi blízká, Armin Effenberger, který píseň produkoval, tedy odvedl skvělou práci, když se 2 srdce líbí," dodává.

Už to bylo nakouslé, Petr Kotvald je u některých hudebních odborníků i části posluchačů zaškatulkován jako retro zpěvák. Jeho novinky často ignorují, prokousat se s nimi do éteru je tak pro něj často nadlidským úkolem. „Je těžké se vymanit ze škatulek a klišé," přiznává. „Řada těch odborníků a posluchačů se cítí komfortně, když se pohybuji v kruhu. Je pro ně pohodlnější mě slyšet ´obvykle´. Ale i já mám své ´území hudebních a interpretačních jistot´ a je nejen na mě, ale právě na producentovi a autorovi, snažit se mě postrčit dopředu. Ať to zní jakkoliv složitě, jde mi o to tvořit a točit současně, moderně, v rámci možností a schopností srovnatelně s ´hudebním vesmírem´."

Kotvalda posouvá dopředu mladý autorský tým, který na sobě neustále pracuje. „Kluci z Triku jsou profesionálové, kteří své velké talenty zdokonalili hudebním vzdělaním a průběžně na sobě makají. I když se může zdát, že na jevišti stojí sympatičtí vysmátí kluci od vedle," oceňuje pětašedesátiletý zpěvák.

Nový klip natočil s osvědčeným týmem

Jak vznikl singl 2 srdce? „Dostal jsem bez vysvětlení demo snímek nazpívaný Martinem Blažkem. Martin je brilantní zpěvák, mám hrozně rád jeho způsob zpěvu, zní tak nějak happy klukovsky něžně. Byl jsem od začátku naprosto unešený hudebním nápadem, textem i zvukem. Až když jsem začal ve studiu nahrávat, z kluků vypadlo, že 2 srdce jsou celé autorským počinem Armina. Hudba, text i produkce a mix. Takže krásný překvápko."

Málem se zabil při závodech do vrchu Petr Kotvald v klipu 2 srdce vinou své nepozornosti za volantem nabourá a zemře. Jaký on sám je řidič? „Myslím, že jsem spíš divoch než kliďas. Přesto se nevztekám, nenadávám a nepoměřuji si ego s blbci. Mám rád relativně silná auta, která umí využít pár koní navíc, když je to potřeba."Populární zpěvák přiznává, že se v minulosti ocitl na silnici v ohrožení života. „Vážné to určitě bylo při čelním střetu s paní, které si koupila auto a poprvé vyjela do ulic, jenže nejela po své straně. Škoda na mém autě tehdy byla obrovská. Sice mi nebouchly airbagy, ale auto bylo na odpis. Podobně jsem dopadl při noční srážce s velkou zvěří. Jinak občas jen odřu disk o obrubník," usmívá se. Do smíchu mu ale nebylo ani při jednom ze závodů do vrchu, které si před lety vyzkoušel. „Bavilo mě to, ale závodil jsem jen do chvíle, kdy jsem v jedné zatáčce ztratil na svodidlech plasty z boku auta. Až když jsem je šel posbírat, tak jsem uviděl obrovskou propast vedle cesty. V ten den jsem závodil naposledy," oklepe se při vzpomínce na málem osudový okamžik jeho života Řidič, který ročně najezdí až 35 tisíc kilometrů, má rád večerní a noční cestování. „Nikdo na mě nemluví a jak cesta ubíhá, tříbím si myšlenky a je mi příjemně."

Překvapením pro Petra Kotvalda byl i námět ke klipu, který mu předložil žatecký režisér Lukáš Šimandl. „Námět na papíře šokoval, ale jeho konečný výsledek je podle mě na jedničku s hvězdičkou. S Lukášem jsme si sedli, už minulý klip Kometa jsme točili spolu, takže jsem měl o týmu pro další natáčení jasno. Od začátku bylo plně v jeho rukách, což se už při přípravě a i během realizace ukázalo jako šťastné."

A o čem 2 srdce, jakýsi předvoj nového alba, vlastně jsou? O lásce, vztazích, ostatně tak jako je většina písní populárního zpěváka ze severu Čech. „To je stále inspirativní a nevyčerpatelné téma. Láska je hnacím motorem lidstva. Bez ní bychom nebyli lidmi. Naplňuje nás, bolí, láme nám srdce a uzdravuje. A funguje generálně. Nevybírá si a nerozděluje nás na pohlaví nebo podle stáří."