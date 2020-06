Zámek Pátek je ve skutečnosti letohrádek postavený v letech 1544 až 1557. Jedná se tak o jednu z prvních čistě renesančních staveb v Čechách. Další zajímavostí zámku je kaple, která je vestavěná přímo do něj. Památka toho nabízí ale mnohem víc, stále však stojí stranou turistického zájmu. Petr Rasken Chaloupka už se skoro rok stará o tuhle krásnou památku. „Zámek a okolní krajina má úžasnou atmosféru. Mám mnoho nápadů. Chtěl bych pořádat různé akce, obnovit přívoz přes Ohři, otevřít expozici fiktivního husitského hejtmana Alšíka Škrpy,“ říká Chaloupka v rozhovoru pro Deník.

Správcem zámku jste od počátku loňského léta. Co vás napadlo, když jste Pátek viděl poprvé?

Když jsem tady byl poprvé, říkal jsem si, že zámek ve dvoře nebude žádný zázrak. Ale brzy jsem se přesvědčil, že to zázrak je. Nadchl jsem se pro to tady. Zámek a okolní krajina má úžasnou atmosféru. Já sice nevěřím na nějaké energie, ale tady ta pozitivní energie prostě je. Úžasná je poloha zámku v krajině, umístění nad řekou Ohří, výhledy na České středohoří.

Je mu 57 let, narodil se v Praze. Vyučil se mechanikem elektronikem, tomuto oboru se ale nevěnoval. Většinu svého profesního života byl kastelánem na českých hradech a zámcích. Naposledy spravoval zámek ve Vrbičanech na Litoměřicku.

Co jste v poslední době na zámku jako správce dělal?

Celou zimu jsem z objektu vyřezával ústřední topení s radiátory, likvidovali jsme nefunkční uhelnou kotelnu ve sklepě, vyhazoval jsem lina z místností, pod kterými jsou krásné historické dřevěné podlahy, měnil nevzhledné zářivky za staré mosazné lustry. A bílil místnosti. Dovezl jsem sem také nějaký historický nábytek. Naposledy to byla vitrína a komoda ze zámku v Třebívlicích po Ulrice von Levetzow, která je známá svým vztahem s básníkem Johannem Wolfgangem Goethem.

Jak se dá takový starý nábytek získat?

Koupil jsem ho. Velká část nábytku na zámku v Pátku je v mém soukromém vlastnictví nebo jsem si ho vypůjčil od potomků rodu Kinských. Je to hodně namíchané z různých zámků. Původní nábytek tady není.

Co bude s nábytkem, pokud byste tady skončil?

Takhle teď nepřemýšlím. Ale pokud tady dožiji, nábytek bych v Pátku chtěl nechat, odkázat ho zámku, respektive městysi Peruc, který je jeho majitelem. Pokud ne, nábytek si odvezu.

Takže jste zámek v posledních měsících takříkajíc dával dohromady.

Předchozí správkyně paní Milena Hubičková chtěla zámek zachovat ve stavu, v jakém byl. Já jsem jiného názoru, chtěl bych mu vrátit jeho historickou podobu. Pokud se podaří sehnat majiteli peníze, dávali bychom v tomto duchu dohromady jednotlivé místnosti. Proto jsem vyházel nevzhledné radiátory, lina nebo zářivky, které tady byly z dob socialismu.

Po únoru 1948 byla v zámku okresní politická škola, později zemědělský archiv. Od roku 1961 v něm našly zázemí kanceláře národního výboru, knihovna a vývařovna zemědělského družstva, stanice SNB a později školka. Návrat k nějaké historické podobě bude asi dost složitý.

Hlavně finančně náročný. Jen rozpočet na výměnu oken je jeden milion korun. Některá jsou v takovém stavu, že jsem je musel přišroubovat, neboť by při prvním otevření vypadla. Původní okna jsou tady jen dvě.

Zámek v roce 2000 úplně osiřel. Vlastníkem zámku je městys Peruc, jelikož ale nebyly v ČR dlouho vyřešené církevní restituce, nebylo jasné, zda se v budoucnu nevrátí premonstrátům. Přesto do něj městys investoval. Opravila se střecha, někde se obnovily stropní malby, zase fungují historické hodiny, do věže se vrátil zvon.

Dá se říct, že stav zámku po stavební stránce je dobrý. Když bych to srovnal s některými zámky v okolí, tak je ve výborném stavu. Horší to je s jeho historickým vybavením. Původního tady není skoro nic, kde to skončilo, nevím. Ve špatném stavu jsou také rozvody, třeba ty elektřiny jsou někde ještě původní z počátku 20. století.

Říkal jste, že pokoje bílíte. Nejsou pod nimi někde třeba cenné historické malby?

Někde ano. Třeba v bývalé ložnici opata. Proto nic neškrábu, jen bílým. Věřím, že se někdy v budoucnu najdou peníze na záchranu historické výmalby.

Jedno české rčení říká, práce jako na zámku. Když se rozhlédnu, tak v tady v Pátku to platí dvojnásob. Pomáhá vám někdo?

Ano. Jezdí sem spousta nadšenců pomáhat. Bez nároku na nějakou finanční odměnu, jen za ubytování. Spí v okolních bývalých hospodářských budovách. Trempíci, šermíři.

Co dělají?

Čistí okolní pozemky od náletů, dávají dohromady zahradu, čistí různým odpadem zasypané sklepy. Založili jsme malou bylinkovou zahrádku, vysadili vinou révu. Nedávno vyčistili také schodiště směrem k řece Ohři, kde byl kdysi přívoz. Ten chceme obnovit. Musíme ale pro bezpečnost návštěvníků schodiště opravit. Bude to hezké, na druhé straně řeky byl hlavní zámecký park, do kterého se jezdilo hlavně přívozem. Jeho obnova by pomohla zdejší krajinu víc prostupnit. Most je v Radonicích a Křesíně, v Pátku nikdy nebyl, využíval se zdejší přívoz.

V přízemí zámku mohou lidé vidět barokní refektář, výstavní prostory nabízejí stálou expozici výstava obrazů a keramiky Hany Štroblové, panely o slavných páteckých rodácích a obyvatelích. V patře zámku si návštěvníci prohlédnou opatské pokoje, zámecké salonky nebo kapli.

Ano. To se týká vlastního zámku. V bývalém pivovaru a šatlavě naproti jsou vystavené papírové modely hradů a zámků, v červenci chystáme ještě výstavu šperků a vitráží. Od léta chceme ve sklepě také otevřít expozici fiktivního husitského hejtmana Alšíka Škrpy, bude mít zábavnou a naučnou podobu. Na půdě plánujeme výstavy, jsou tam hodiny z roku 1728 a nádherné výhledy na České středohoří a dolní Poohří. Nabízíme rýžování českých granátů v zámecké zahradě, posezení, před zámkem je dětské hřiště, nedaleko je výborný hostinec, kde se vaří. Kamarádka, která tady občas uklízí, chce na zámku otevřít takovou malou kavárničku. Bude toho dost, aby se u nás návštěvníci zabavili a odpočinuli si.

Myslíte, že nevadí, že tady není, jak jste zmínil, moc původního vybavení?

Návštěvník se u nás dozví o historii zámku, z původních věcí si může prohlédnout opravdu jen pár původních obrazů z kaple a sakristie. Tak to bohužel je, nic s tím neuděláme. Chceme proto nabízet něco jiného, než jen klasické zámecké prohlídky historických věcí. Idea do budoucna je taková, že by tady návštěvníci mohli strávit celý den a i ubytovat se. Ne jen si prohlédnout zámek a hned odjet. Žádné velké atrakce, ale šetrná turistika k místní krajině

Můžete být trochu konkrétnější?

Krajina kolem dolní Ohře včetně Pátku má podle mě velký turistický potenciál. Bývalé kanceláře zemědělského družstva u zámku by se mohly změnit na ubytování, vodáci, kteří sjíždějí řeku Ohři, by zase mohli spát ve stanech u zámku. Bohužel, lodě přes jez, který je pod zámkem, přenášejí na opačném břehu řeky,k nám se nedostanou. Po opravě zmiňovaného schodiště k řece by se to mohlo změnit.

Zmínil jste, že v Pátku je dobrá hospoda. I to by mohlo vodáky přilákat.

Ano. Hospoda je i v nedalekých Levousích nebo Stradonicích. To je v rámci Českého středohoří, které je jinak na hospody mrtvé, unikátní. Určitě to ocení i pěší turisté nebo cyklisté.

Loni proběhla na zámku řada akcí. Jak to bude letos?

Ano plánujeme jich opět několik. Nejbližší bude v sobotu 20. června kostýmovaný zámecký piknik a noční karneval v maskách, na sobotu 27. června plánujeme hranou prohlídku zámku se šermířskými vystoupeními. Návštěvníky seznámíme s historií Pátku. V červenci chystáme ochutnávku vín z oblasti Českého středohoří, při tom bude posezení na arkádách i v zámeckém sklepení z roku 1544.

Loni byl na zámku festiválek folkové a country hudby. Bude i letos?

Potlach na zámku plánujeme na sobotu 18. července v zámecké zahradě. V budoucnu by to mohlo být tak, že v zahradě bude tento styl hudby, v zámecké kapli koncerty vážné hudby a ve sklepích bývalé šatlavy a pivovaru by se mohl hrát rock. Chceme dělat víc různorodých a menších akcí. Bude také medovinobraní, minulý rok byl o něj zájem.

Otevřeno máte od přelomu května a června pátky, soboty, neděle. A v létě?

Otevřeno bude ještě také ve středu a čtvrtek. Musím ale zapracovat na reklamě, mnoho lidí neví, že nějaký zámek v Pátku existuje. Říkali mi návštěvníci z Prahy, že se v Peruci ptali na cestu k nám, lidé jim nebyli schopni říct, kde se Pátek nachází.

Co je vlastně na zámku v Pátku to nejcennější?

Zámek je původně letohrádek, který se dá zařadit mezi první renesanční stavby u nás. Dnes má po barokních přestavbách jiný ráz. Cenné jsou stropní výmalby, které tady vznikly za premonstrátů kolem roku 1750. Zajímavostí je kostel uprostřed zámku, proto má i věžičku se zvonem.