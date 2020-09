Zdroj: archiv Petra Zinka

Když se má Petr Zinek zamyslet nad tím, jaký je trenér, nebo jaké je jeho motto, chvíli váhá. „Motto asi žádné nemám, ale beru hráče jako rovnocenné partnery. Jednu věc nesnáším – pokud hráč, ať je to dospělý nebo i žák, neodevzdá na ledě vše, co v sobě má. Prostě když se na ledě při zápase nebo i při tréninku na to vykašle. To pak umím být velmi nepříjemný!“ přiznává.