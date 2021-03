„Když jsme spolek zakládali, byli jsme tři. Teď je nás šest kmenových členů a další dobrovolníci, kteří jsou nedílnou součástí našich aktivit,“ vysvětlila jedna ze zakladatelek spolku a učitelka v místní základní škole Eva Učíková. „Nejaktivnější jsme byli v roce 2019, kdy jsme uspořádali přes deset akcí za rok. Nechyběla drakiáda, vánoční a velikonoční tvoření, degustace vín, rodinná olympiáda, lampionový průvod, fotbalový turnaj, letní příměstský tábor nebo akce Pojďme spolu na puťák,“ vypočetla.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkPandemie covidu 19 se samozřejmě projevila i na činnosti spolku. Loni musel řadu akcí zrušit. „Nechtěli jsme být však nečinní, a tak jsme alespoň šili roušky a rozváželi je potřebným. Nakonec jsme našli variantu, jak alespoň trochu kulturně žít. Uspořádali jsme například online rodinnou olympiádu, drakiádu, velikonoční tvoření nebo foto soutěž Život v karanténě,“ připomněla Eva Učíková.

Zatím poslední akcí byl minulý týden, když probíhaly v okrese Louny jarní prázdniny, příměstský tábor pro děti. V lednu spolek vyhlásil fotografickou celoroční soutěž. „Teď v březnu bude uzávěrka prvního kola s názvem Skály a skalky,“ připomněla Eva Učíková s tím, že tento měsíc se ke čtenářům dostane další číslo časopisu Za plotem, který spolek vydává. „Jeho prostřednictvím seznamujeme spoluobčany nejen s naší činností, ale především vedeme rozhovory se sousedy nebo nabízíme zajímavá místa v okolí,“ vysvětlila.

A jaké aktivity plánuje spolek letos? Uvidí se, co situace umožní. „V nejbližší době se začneme připravovat na letní příměstský tábor. Program nám vždy zabere spoustu času. Bohužel se pracuje o to hůře, protože nevíme, zda plány budeme moci realizovat. Musíme se prostě naučit, že některé věci třeba budeme muset posunout či zrušit,“ přemítá Eva Učíková.



Právě pořádání příměstských táborů označila za největší aktivitu spolku. „V minulém roce jsme připravili čtyři turnusy. Účastníci jsou nejen z Petrohradu, ale i z Kryr, Podbořan, Vroutku, Prahy, Kladna, Karlových Varů. Minulý rok jsme uspokojili téměř 40 rodin a přibližně 120 dětí. Snažíme se, aby děti odcházely z tábora spokojené, aby se rozvíjely ve všech oblastech. Snažíme se mít pestrý program,“ sdělila.

„Pořádání příměstských táborů je pro nás velmi náročné, ale vidíme, že to má smysl, a to nás motivuje. Letos jsme už uskutečnili první jarní příměstský tábor a chystáme se na velikonoční a samozřejmě letní. Moc si přejeme, aby nám to pandemická situace umožnila,“ dodala.

Připomněla také fotbalový turnaj, který se stal tradicí. „Řadu let při něm vybíráme dobrovolné vstupné na onkologicky nemocnou holčičku, která nás v roce 2019 navštívila a předali jsme jí šek, za který mohli rodiče uhradit část potřebné rehabilitace,“ připomněla.

Další aktivitou spolku je malé relaxační místo, které má sloužit k odpočinku a setkávání lidí. Letos ho chtějí členové spolku a další dobrovolníci dokončit.