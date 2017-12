PF a loga z perníku jsou v kurzu. Sladké pozdravy posílají města i univerzita

Ústecký kraj - Hitem letošních Vánoc jsou také perníkové adventní svícny.

Když jde o vánoční tradice, vybaví se leckomu dobrota provoněná skořicí, zázvorem a hřebíčkem. Perník. Právě jím se od prvních podzimních dní zabývají perníkářky z Chomutovska. Končí jako drobná pozornost a připomínka starých zvyků nejen na Chomutovsku, ale i v okolních městech a Praze.

Například cukrářka a perníkářka z Března Věra Havrlová zásobuje perníkovými kapry, srdíčky a stromečky už od začátku září. „Objednávají si je města, obce a firmy z Chomutovska, z Mostu či Horního Jiřetína. Obec Březno si objednala kapry a balíčky pro školu a své zaměstnance,“ prozradila.

Ačkoli stálicí zůstávají titěrně vyzdobené perníkové chaloupky a betlémy s Josefem, Marií a Ježíškem, do popředí se derou moderní trendy. Sladká péefka a loga. „Je to novinka, to jsem dosud nezažila,“ připustila Havrlová.

Zajímají se o ně důlní společnosti, ale třeba i největší a nejstarší technická vysoká škola Evropy - České vysoké učení technické v Praze. „Její pracovnice je naše dlouholetá zákaznice a naše perníčky se jí líbily, tak jsme se domluvily a já pro ně napekla perníková loga,“ přiblížila cukrářka, jak se perník z Chomutovska dostal na akademickou půdu.

Perníkový neopadá

Dalším „výkřikem“ letošních Vánoc jsou perníkové adventní svícny. Zkušenost s nimi má nejen cukrářka a perníkářka z Března, ale i Alena Výborná z Chomutova. „Větvičkový adventní svícen opadá, perníkový ne,“ uvedla s úsměvem. „Upekla jsem svícen, na kterém je celé perníkové městečko s kostelem a domy,“ pochlubila se. Z její dílny rychle mizely také vánoční perníkové ozdoby na stromeček. „Jsou ze dvou půlek spojených stužkou, které jsou z obou stran ozdobené,“ přiblížila Výborná.

Její výtvory obdivovali například návštěvníci výstavy na Základní škole v Údlicích, setkávají se s nimi ale i v chomutovském muzeu. „V těchto dnech tam hodně chodí děti, tak jsem napekla spoustu malých perníčků za pár korun, aby byly dostupné pro každého. Mezi nimi jsou například perníkoví panáčci jako v pohádce o Shrekovi. Místo oček mají lentilky,“ doplnila Výborná.

Sezona perníkářkám začala na přelomu září a října a do týdne skončí. „Už se těším na konec, peču a zdobím dnem i nocí šestnáct hodin denně,“ prozradila Věra Havrlová. Na to, že kalup skončí, se těší i Alena Výborná. „Všichni všechno dostali a Vánoce mohou začít,“ uzavřela s tím, že teď přichází řada také na její děti a nejbližší rodinu.