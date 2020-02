Bílá barva, která je nanesena na nové piazzettě před Vrchlického divadlem v Lounech, za mokra klouže. A to víc než pro veřejná prostranství stanovuje norma.

Slavnostní odhalení černobílé kompozice Zdeňka Sýkory před Vrchlického divadlem v Lounech | Foto: Ladislav Bába

Loni na podzim to potvrdilo odborné měření na této černobílé umělecké kompozici, k nápravě by mělo dojít letos na přelomu zimy a jara. „Dořešili jsme se zhotovitelem piazzetty vzorek, který prošel zkouškou. Nyní hledáme nejvhodnější termín, kdy se bude nový nátěr, který by měl splňovat všechny požadavky, které byly v původní smlouvě deklarovány, realizovat,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.