Piazzetta letos hotová nebude, mozaika se u divadla objeví až příští rok

Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Triangle 61, Co Vás čeká:, •Denní, měsíční a čtvrtletní reporting (sledování prodejů, hodnoty skladů, nákladů na scrap - včetně vysvětlení odchylek) •Kontrola nákladů jednotlivých středisek a jejich reporting•Měsíční forecast, •Spolupráce při přípravě rozpočtu•Spolupráce s finančními auditory, , Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:, •VŠ/SŠ ekonomického směru, •Praxi na obdobné pozici v mezinárodní výrobní společnosti , •Znalost AJ na komunikativní úrovni , •Znalost SAP výhodou, •Zájem učit se novým věcem, , Co Vám můžeme nabídnout:, •Zajímavé platové ohodnocení, •Možnost dalšího vzdělávání (jazykové kurzy, odborné kurzy), •20 dní dovolené a až 5 dní osobního volna navíc, •Flexibilní pracovní dobu, •Dotované stravné, •Další firemní benefity po zkušební době, •Moderní pracovní prostředí (https://youtu.be/Awx9Xl_aFg4), •Firemní akce, kontakt:mmalcovska@cz.gestamp.com. Pracoviště: Gestamp louny s.r.o., Průmyslová, č.p. 61, 438 01 Žatec 1. Informace: Michaela Malcovská, .

Optometristé optometrista. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Obránců míru 166 Žatec, Společnost DR.OPTIK je stabilní česká firma., Hledáme odborně vzdělaného optometristu na plný nebo částečný úvazek do naší provozovny., Nástup možný ihned, plat 30.000Kč,plus 3000Kč pohyblivá složka. Služební vůz CITI go k dopravě do zaměstnání,služební telefon., Při úspěšném plnění úkolů další odměny dle bonusového programu. , Pravidelný vzdělávací program., Hledáme příjemnou a komunikativní osobnost. , Vysokoškolské vzdělání v oboru optometrije nutné. , Pracovní náplň: vyšetření zraku, pomoc při výběru brýlí, vedení agendy. , kontakt:radka.kubaskova@gmail.com. Pracoviště: Dr. optik s.r.o., pracoviště žatec, třída Obránců míru, č.p. 166, 438 01 Žatec 1. Informace: Radka Kubásková, .