Michal Havrda dlouhých dvanáct let pracoval na různých pozicích ve velkém pivovaru. Seznámil se tam se svou přítelkyní, po čase se rozhodli, že si splní svůj životní sen postaví si vlastní minipivovar. Oba původní zaměstnání opustili a pustili se do díla. V Žatci koupili bývalý sklad chmele a přestavěli ho na minipivovar Pioneer.

První pivo v něm uvařili před rokem a půl. „V pivovaru jsem každý den. Pivo nemá víkend ani dovolenou, hlavně během kvašení na vás nepočká,“ říká v rozhovoru pro týdeník Lučan Michal Havrda.

Pokud byste se mohl v čase vrátit o dva, tři roky, pustil byste se do toho s dnešními zkušenostmi znovu?

Našeho rozhodnutí nelitujeme. Začátky ale byly složité. Vše se už rozjelo, dostali jsme se z období, kdy řada věcí byla pro nás nová a vše jsme museli dělat sami.

Začali jste vařit pivo v září roku 2018. Když se ohlédnete zpětně, co bylo pro vás nejhorší?

Problémy se objevily jak při rekonstrukci objektu, tak i při montáži technologického vybavení. Naráželi jsme na stále nové a nové potíže, které jsme museli řešit za pochodu. Měnili jsme systém kanalizace, pro varnu se musela snížit podlaha, i další věci se oproti plánu předělávaly. Nejhorší tedy bylo vše rozjet, pivovar zprovoznit. Chtěli jsme mít první pivo připravené před dvěma roky v létě, ale instalace technologie se z různých důvodů protáhla, takže jsme první pivo začali vařit až v září.

Chtěli jste mít pivo na předloňskou Dočesnou na začátku září, ale to se nakonec nepovedlo.

Na druhou stranu pozitivní na tom bylo, že jsme začali prodávat pivo po skončení léta, tedy mimo hlavní sezonu. Hned na začátku nás tedy minul ten největší nápor. Takže jsme měli čas vše vyladit a zvládat proces vaření piva na nové technologii. Nastoupit do rozjetého vlaku v létě, kdy je největší poptávka po pivě, by bylo mnohem komplikovanější.

Takže jste měli větší klid na rozjezd.

Přesně tak. Od podzimu do jara jsme měli prostor se lépe vše naučit, vychytat drobné nedostatky a optimalizovat receptury, abychom pak v létě byli plně připraveni. Mohli jsme tak nabídnout zákazníkům piva, v kvalitě jakou jsme si představovali.

Řekněte mi zjednodušeně, jak vaříte pivo. Co je na úplném začátku?

Celý proces u nás začíná tím, že si našrotujeme slad. Ten se ve varně smíchá s vodou a zahřívá se, aby se škrob převedl na jednoduché cukry. Po scezení se čirému roztoku říká sladina. Jejím povařením s chmelem dostaneme mladinu, která se následně zchladí. Po provzdušnění a přidání kvasnic probíhá kvašení, potom následuje zrání piva v ležáckých tancích.

Základem piva je voda. Předpokládám, že ji berete z běžného vodovodního řadu. Upravujete ji nějak?

Nijak ji neupravujeme. Našim potřebám vyhovuje. Občas to některé pivovary dělají, ale u nás by myslím byla přidaná hodnota tohoto procesu malá.

Odkud kupujete slad?

Od místní firmy, která má sklad v Čeradicích.

Jaký používáte?

Záleží na typu piva. Nejčastěji používáme jako ostatní pivovary slad z ječmene. Základem některých našich druhů piv je také pšeničný slad, vaříme i pivo, kde se používají ovesné vločky. Poprvé teď chceme použít slupky z rýže, které pomáhají lépe scedit sladinu připravenou právě z pšenice či ovesných vloček.

Zásadní složkou piv je chmel. Ten nakupujete kde?

Od firem ze Žatce a přilehlého okolí, které se zabývají obchodováním s chmelem. Je jich docela dost, dá se u nich sehnat úplně všechno. Měli jsme u nás na exkurzi sládky z Kanady, ti se divili, že jsme v srdci žatecké chmelařské oblasti a vaříme pivo i z chmele z Austrálie. Spolupracujeme také se žateckým Chmelařským institutem, máme možnost testovat nově šlechtěné chmele, které zatím neprošly procesem registrace a ještě se komerčně nepěstují.

To je běžná praxe?

V pokročilejší fázi šlechtění institut nabízí nové odrůdy malým pivovarům na vyzkoušení, aby měl zpětnou vazbu. Zajímá je, jak se v pivovarech s novou odrůdou vaří, jaké byly výsledky. To je pro ně důležité pro to, aby motivovali pěstitele. V současné době existuje řada nových českých odrůd s dobrými vlastnostmi, zatím se ale nedostaly ve větší míře na trh. Pěstitelé jsou v tomto opatrní. Zavedení nové odrůdy je dlouhodobější investice, z jejich pohledu chybí jistota. Stále raději sázejí na tradiční odrůdy.

Z kolika chmelových odrůd jste už pivo za ten rok a půl ve vašem pivovaru vařili?

Bude jich přibližně dvacet. Kromě českých a zmíněné Austrálie ještě z chmele z Nového Zélandu, Německa nebo Spojených států amerických.

A kolik typů piv jste uvařili?

Za loňský rok jich bylo osmnáct. Nechtěli jsme zůstat jen u tradičního ležáku, kde variabilita už není velká. Ke dvěma ležákům, které máme nastálo, vaříme další piva různých stylů. Hlavně svrchně kvašená piva, tedy piva typu Ale. Nebo i ležáky trochu experimentálně pojaté.

Když jsme u těch čísel, kolik piva jste uvařili?

Loni jsme uvařili 68 várek, což je 680 hektolitrů. To představuje 136 tisíc vypitých půllitrů.

Jak pivům vymýšlíte názvy?

Většinou nějak souvisí s typem piva, jeho charakterem nebo odrůdou chmele, kterou při jeho vaření použijeme.

Vaříte aktuálně nějakou novinku?

Ano, zatím zraje, nabídneme ji v březnu. Jde o pivo stylu India Pale Lager. Pivo vychází ze stylu IPA a je výrazně chmelené, navíc s vysokou dávkou chmele za studena. Na kvašení jsou pak použité české ležácké kvasnice. Pivo bude výrazně hořké a po chmelu aromatické, ale zůstane mu dobrá pitelnost jako u ležáku. Dnes je to poměrně oblíbený styl. Zajímavostí je, že toto pivo je jako vůbec první uvařené z české odrůdy Kazbek nově ve formě obohacených granulí. Nikdo z toho ještě nevařil. Jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Uvařili jsme to u příležitosti chystané konference o uplatnění nových českých odrůd chmele v pivovarnictví, kde budu o tématu přednášet.

Děláte rozdíl mezi tím, co vaříte v létě a teď v zimě?

Dnes je spousta stylů, dají se dělat zajímavá piva, která jsou ale spíš jen na ochutnání. Já razím cestu vařit piva dobře pitelná pro lidi, nejsem zastáncem ultra silných piv. V létě vaříme některá piva slabší. Třeba naše klasická IPA s názvem UFO je čtrnáctka, v létě jí ale děláme jako dvanáctku. Pak se tomu říká “Session IPA“. Proces výroby je stejný, zachová se chmelení, jen se sníží množství sladu, čímž klesne konečná stupňovitost piva a je pak v horku mnohem lépe pitelnější.

Pravdou je, že se pivo pije víc v létě. Které jde nejvíc na odbyt?

Velký úspěch máme s pivem CLOUDYA, která reprezentuje v současnosti velmi populární styl New England IPA. Při vaření se používá velký podíl pšenice a ovesných vloček, které dodávají typickou jemnost a zákal. V aroma pak dominují tony tropického ovoce, které jsou dány velmi vysokou dávkou amerických chmelů za studena. Pivo je málo hořké, chutná jako chmelový džus. V létě je hodně populární, várka nám pravidelně zmizí velmi rychle.

Stáčíte pivo do sudů a lahví. Kam ho dodáváte?

Kromě naší pivnice přímo u pivovaru jej dodáváme ještě do dvou žateckých hospod. Pak jej vozíme do Prahy, občas dodáváme na Slovensko nebo do Německa.

Kde se vypije vašeho piva nejvíc?

Přes léto polovinu prodáme v naší hospodě, polovinu dodáváme jinam. Přes zimu víc prodáme jinde, než u nás v hospodě. Je to dáno také tím, že přes léto máme otevřeno prakticky celý týden, v zimě jen čtvrtek, pátek a sobotu.

Stalo se, že se pivo nepovedlo a museli jste nějakou várku vylít?

Zatím ne. Nestalo se, že by se nám nějaká várka zkazila. Je to také tím, že jsem hodně opatrný, takový perfekcionalista a detailista. Vím, že podstatnou část úspěchu v pivovarnictví dělá čistota. Pokud se pravidelně tanky a technologická zařízení nesanitují, i když se uvaří dobré pivo, vše může zhatit možná kontaminace. Proces vaření piva trvá měsíc a déle, na místě je proto opatrnost. Jestliže by se měla várka nakonec vylít, přišlo by vniveč mnoho času a práce.

Zmínil jste, že jste loni uvařili 18 typů piv. Kolik jich plánujete letos?

Bude jich asi méně. Po otevření pivovaru jsme tak trochu experimentovali, vylaďovali receptury. Nyní máme představu, co lidé chtějí. Máme portfolio pěti piv, které chceme vařit nastálo. A to budeme průběžně doplňovat o pravidelné novinky.

Každé pivo má svůj recept. Kde berete inspiraci?

Sledujeme trendy, co se pije ve světě. Kromě vlastních nápadů hledáme inspiraci také na internetu a u kolegů sládků z jiných pivovarů. Jdeme cestou vaření piv z nových českých experimentálních odrůd chmele. Každá, podle svého charakteru, vyžaduje postavit jinou recepturu tak, aby dobře vynikla její hořkost a aroma.

Jste v pivovaru každý den?

Prakticky ano. Pivo nemá víkend ani dovolenou, hlavně během kvašení na vás nepočká.

Takže moc času na nějaké koníčky nezbývá?

Mým koníčkem je vaření piva. Bez toho by to nešlo dělat, je to náročný obor. Rád jezdím na kole. Takže třeba o víkendu si trasu z Podbořan naplánuji tak, abych cestou zajel do Žatce a kvašení piva zkontroloval.

A nějakou dovolenou za ten rok a půl jste měli?

Ne. Ale od loňského června zaměstnáváme podsládka, postupně se zaučuje, doufám, že brzy přijde doba, kdy budeme moci odjet na delší dobu.

Michal Havrda

Je mu 40 let, pochází z Brodů u Podbořan.

Chodil na základní školu v Krásném Dvoře, studoval gymnázium v Podbořanech a pak Vysokou školu chemicko technologickou v Praze obor pivovarství sladovnictví.

V roce 2005 nastoupil do pivovaru v Krušovicích, kde pracoval na různých postech ve výrobě 12 let.