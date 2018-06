Pivní turistika táhne. Sběratelé vyrazili na stezku, chtějí speciální půllitr

Ústecký kraj - 17 pivovarů ze severu Čech a Saska propojila nová stezka. Jejím tahákem je speciální půllitr.

Půllitr s emblémem. Trofej, za kterou pivaři vyrazili na Krušnohorskou pivní stezku.Foto: Destinační agentura Dolní Poohří

Sběratelé a pivní turisté mohou jásat. Rozběhl se hon za trofejí, jedinečným půllitrem. Destinační agentura Dolní Poohří odstartovala Krušnohorskou pivní stezku. Účastníci mohou až do konce roku objevovat pivovary v Sasku a Česku, které se do projektu zapojily, a získat speciální půllitr s emblémem v českém a německém jazyce.

„Určitě vyrazím,“ řekl Deníku degustátor piv a sběratel pivních etiket a tácků Emil Preisler. Stezku podle svých slov vyzkouší, jen co se naskytne příležitost.

První ale nebude. „Už máme zprávy o tom, že na trase se první zájemci objevili,“ prozradila Kateřina Táborská z Destinační agentury Dolní Poohří s tím, že lidé dokonce byli rychlejší než pořadatelé a předběhli i samotný rozvoz speciálních razítek a půllitrů do jednotlivých pivovarů. Na Krušnohorské pivní stezce jich je celkem sedmnáct.

„Původně jsme měli v plánu rozjet pilotní projekt s desítkou pivovarů, ale zájem o zařazení pivovarů do stezky byl enormní,“ řekla ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. Podle ní se i teď, kdy už je letošní trasa „vykolíkovaná“, hlásí další zájemci.

Pivo a hlavně zážitky

Protože je ale Krušnohorská pivní stezka v první řadě turistickým projektem, v nabídce jsou především pivovary, kde je vaření piva spojeno i s atraktivními zážitky, jako jsou prohlídky pivovaru, degustace, přednášky či semináře o historii místa. Návštěvníci tak mohou vidět třeba pivní muzeum či si na vlastní kůži vyzkoušet samotné vaření piva.

Stezka má také svého speciálního turistického průvodce s mapou zapojených pivovarů a prezentací každého z nich. „Jeho součástí je Turistická pivní karta, na niž mohou návštěvníci sbírat razítka při návštěvě jednotlivých pivovarů. Každý pivovar má své unikátní očíslované razítko. Po nasbírání deseti razítek získají turisté speciální půllitr Krušnohorské pivní stezky. Stačí kartu odevzdat v kterémkoliv ze 17 zapojených míst,“ doplnila ředitelka agentury.

Na české straně Krušných hor jsou do pivní stezky zapojeny pivovary v sedmi městech, a to v Perštejně, Chomutově, Žatci, Lounech, Oseku, Teplicích a v Ústí nad Labem. Na saské straně hor pak v dalších osmi, a to v RechenberguBienemühle, Freibergu, Pockau, Scheibenbergu, Zwönitz, Lössnitz, Aue a Breitenbrunnu.