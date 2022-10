Ze středního pivovaru se stane větší minipivovar, který by měl dodávat pivo hlavně regionálním zákazníkům. S exportem do zahraničí se prozatím nepočítá. Většina ze čtyř desítek zaměstnanců byla propuštěna a v novém pivovaru jich zůstane pouze pět.

Pivaři by první mok z „nového“ pivovaru mohli ochutnat před vánočními svátky. První várky piva by se totiž měly uvařit na přelomu listopadu a prosince. „Žatecké“ by se mělo čepovat například v restauraci U Orloje nebo na Chaloupce, kterou má Žatecký pivovar v dlouhodobém pronájmu, ale i v dalších provozovnách, se kterými probíhají jednání.

Opět se začnou vařit tři tradiční značky. „Zůstaneme u naší jedenáctky, Plavčíka a Sedmého schodu. K tomu budeme mít ve stálé nabídce i nové druhy a k nim také sezonní piva,“ sdělil jednatel Žateckého pivovaru Martin Kec.

Bez klasických lahví i sudů

Pivo se bude stáčet do sudů o objemech 15, 20 a 30 litrů, půllitrových plechovek a nevratných skleněných lahví o objemu 0,75 litru. Klasické půllitrové vratné lahve nebo velké „padesátky“ sudy už pivovar používat nebude.

Žatecký pivovar propustí většinu zaměstnanců. Sníží výstav a začne vařit jinak

Před dočasným uzavřením vařil více než deset značek piv, většina však zmizí. Například Baronka, Export, Cornish a otázka visí i nad bezlepkovou Celií. „Tmavá piva bychom chtěli vařit dál, ale pod jiným názvem s jinou recepturou. U Celie uvidíme, jak bude vaření ekonomicky vycházet,“ vysvětlil Kec.

Loni Žatecký pivovar uvařil 24 tisíc hektolitrů piva, v předcovidových dobách jeho roční výstav přesahoval 30 tisíc hektolitrů. Nynější plánovaná kapacita je 2500 hektolitrů. „Pokud se nám bude dařit, máme prostor k navýšení kapacity pivovaru s minimální investicí na pět tisíc hektolitrů ročně,“ přiblížil jednatel.

Nové technologie

Nová výrobní technologie tvořená varnou, kvasnými a ležáckými tanky z nerezových materiálů se instalují v budově bývalé kotelny a části strojovny v levé části zadního nádvoří. Administrativa a zázemí pro zaměstnance se v listopadu přestěhuje do objektu bývalé vrátnice.

Zbylé budovy rozlehlého areálu zůstanou zatím prázdné. Co s nimi bude dál, je v tuto chvíli nejasné. „Nechceme jít cestou pronájmu budov na skladovací prostory. Jedním z důvodů je fakt, že se nacházíme v historické části Žatce a těžká kamionová doprava sem nepatří,“ sdělil Kec.

Nejen krása baroka. Do Valče se vrací pivovar, zachraňuje se spilka i konírna

Budoucnost areálu je v rukou jeho vlastníka, kterým je zmíněná dánská společnost Carlsberg, jenž patří k největším na světovém pivovarnickém trhu. „Pro nás je teď prioritou rozjezd pivovaru. Pak budeme řešit co dál s nemovitostmi,“ dodal jednatel. Většina vybavení se podle něj prodala a odvezla. Například stáčecí linky a další technologie, které se modernizovaly před dvaceti lety.

Kromě pandemie covidu se na změnách v pivovaru dramaticky podepsal nárůst cen energií, protože staré provozy se vyznačovaly mimořádně vysokou energetickou náročností. Zemní plyn se využíval k ohřevu při procesu vaření, elektřina při chlazení. Pokračovat takovýmto způsobem by bylo podle Martina Kece ekonomicky neúnosné. „Navíc jsme byli schopní vařit jen ležák českého typu, ale požadavky současného trhu jsou rozmanitější. Pivovary musí být více flexibilní,“ sdělil.

Martin Kec je zároveň jednatelem společnosti Sedmý schod, která má od města pronajatou restauraci U Orloje a od letošního května v ní obnovila po více než roční pauze provoz. „Restaurace bude dál vařit svá piva v minipivovaru U Orloje a nově se tam budou nabízet i piva ze Žateckého pivovaru,“ popsal.