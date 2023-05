U jedné z největších turistických atrakcí Lounska, u "magického" chrámu v Panenském Týnci, se začne platit za parkování auta. Městys tam nechal umístit automat. Cílem je získání peněz na údržbu a drobná vylepšení areálu.

Parkoviště u chrámu v Panenském Týnci bude zpoplatněné. | Video: Jiří Čížek

Podrobnosti sdělil starosta Panenského Týnce Jiří Čížek: „Platit se bude třicet korun na celý den. Je to v dnešní době spíš symbolická částka, nám ale finančně pomůže s údržbou areálu a drobnými vylepšeními. V letošním roce počítáme s částkou 150 tisíc korun, kterou by nám zpoplatnění parkovacích míst mělo do obecního rozpočtu přinést.“

Městys do spuštění "ostrého" provozu od začátku června nechá ještě u automatu vyznačit parkovací místa. Bude jich sedmnáct. „Automat máme v nájmu. Sedmdesát procent výtěžku z něj dostaneme my, třicet procent jeho provozovatel. Lidé mohou za parkovné zaplatit také pomocí SMS nebo aplikacemi v mobilním telefonu,“ dodal starosta.

Mnozí věří, že místní nedostavěný gotický chrám Panny Marie vyzařuje pozitivní energii. Kvůli tomu přijíždí mnoho turistů, láká svatebčany. Vlastníkem této volně přístupné památky je městys Panenský Týnec. Deníkem oslovení lidé, kteří si přijeli chrám prohlédnout, nemají s placením za parkování problém. „Dnes se platí skoro u všech památek, nevadí mi to. Těch třicet korun si myslím nikoho nezabije,“ řekl turista z Kladna Karel Vejlupský. „Chápu to, údržba areálu samozřejmě něco stojí,“ sdělila Ludmila Karásková z Prahy.

Městys Panenský Týnec neuvažuje, že by vstup do areálu zpoplatnil. Každé peníze navíc se mu ale na údržbu areálu hodí. Nachází se tam kasička na dobrovolné příspěvky.

Větším zdrojem příjmů z chrámu jsou svatby. Novomanželé za obřad pod širým nebem zaplatí tři tisíce korun. „Loni jsme měli v chrámu sedmdesát obřadů, letos by jich mělo být o něco víc. Před pandemií covidu jsme se v předešlých letech pohybovali kolem stovky,“ přiblížil starosta Čížek. Většinou se jedná o novomanžele odjinud, místní páry si „ano“ řeknou v chrámu tak jednou za dva roky.

Dalším příjmem městyse z památky jsou koncerty, občasná natáčení filmů a nájmy z kiosku, stánku s občerstvením a prodejny upomínkového zboží.

Součástí areálu je kromě chrámu parčík, hřiště pro děti a další prostranství včetně výstavních prostor a toalet pro návštěvníky. Městys pravidelně seká trávu, stará se o stromy, uklízí.

Parkovné se v okrese Louny dosud platí v historických jádrech Loun a Žatce, z "venkovských" památek je zpoplatněno parkoviště u zámku v Krásném Dvoře na Podbořansku. „Mimo návštěvní sezonu se platí částka 30 korun za automobil na den, v návštěvní sezoně 50 korun,“ uvádí správa zámku.