Výměna výtahu ve Vrchlického divadle v Lounech nebo pořízení sezonního kluziště na bruslení v Podbořanech. To je příklad letošních investic měst v okrese Louny, které se ocitly kvůli koronaviru v ohrožení. Pandemie přinesla propad české ekonomiky a pokles výběru daní, města a obce tak dostanou méně peněz. Některé plánované investice budou muset zřejmě odložit.

Jak velký propad v příjmech města a obce čeká, zatím nikdo nedokáže přesně říct. Mluví se v hrubých odhadech. „Louny by měly letos přijít o zhruba 15 procent příjmů. To je v našem případě 40 až 60 milionů korun. Jedná se ale o hrubé odhady, na druhou stranu je jisté, že propad bude. Začínáme hledat úspory, chceme to řešit s předstihem,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

Šetřit se bude jak ve výdajích města, tak i jeho příspěvkových organizací. Úspory se mají hledat v provozních nákladech. Co půjde odložit, se odloží. „Zřejmě budeme muset přehodnotit některé investice a odložit je. Bavili jsme se, že bychom třeba odložili výměnu výtahu v divadle za 1,5 milionu korun,“ sdělil starosta.

Podle jeho slov byly úspory jedním z důvodů, proč se město rozhodlo zrušit letošní Vábení. V rozpočtu Loun je na letní slavnosti 800 tisíc korun, dalších 400 tisíc mělo jít na nákup vratných kelímků. Tyto peníze letos město neutratí.

„Řada lidí na radnici si pamatuje úsporná opatření z roku 2012, kdy dobíhala finanční krize. Máme tedy z čeho čerpat,“ nastínil lounský starosta. Rozpočet města na letošek počítal s příjmy 455 milionů a výdaji 588 milionů korun, z čehož 187 milionů mělo jít na investice a opravy.

V Podbořanech kvůli očekávanému propadu příjmů padlo rozhodnutí, že se zatím nebudou začínat žádné větší investice. Dodělají se ty rozpracované, jako je třeba výstavba sportovní haly nebo zasíťování parcel pro rodinné domy. „Nepřipravujeme žádnou větší investici, na které bychom byli nějak životně závislí. Počkáme a uvidíme, v druhé polovině roku budeme vědět víc,“ přiblížil starosta Radek Reindl.

Podle něj je možné, že se některé investice nakonec odloží. Nyní se vedou debaty například o plánovaném nákupu kluziště s ledovou plochou, na kterém by se stejně jako v Žatci mělo bruslit během zimy. Rozpočet Podbořan počítá na kluziště s částkou 2,5 milionu korun a je možné, že se kvůli úsporám pořízení odloží. „Hospodaření našeho města je dlouhodobě zdravé. Na konci roku jsme měli na účtu asi 80 milionů, každoročně hospodaříme s přebytkem zhruba 25 milionů korun. S ekonomickou krizí a se snížením příjmů jsme počítali, ale o něco později,“ dodal podbořanský starosta. Letošní městský rozpočet je sestavený s příjmy 152 milionů a výdaji 225 milionů.

Také v Žatci počítají s nižšími letošními příjmy oproti plánu. „Uvidíme, jak vysoký propad nakonec bude. Zatím žádné investice nerušíme ani neodsouváme. S nižšími příjmy ale budeme muset počítat při sestavování rozpočtu na rok 2021,“ vysvětlila žatecká starosta Zdeňka Hamousová. Podle schváleného rozpočtu měli ve městě letos hospodařit s příjmy 449 milionů a výdaji 510 milionů korun.