Plat lékařů je skoro 66 tisíc. Za deset let vzrostl dvojnásobně

Severní Čechy /INFOGRAFIKA/ - Doktoři v některých regionech berou dokonce 84 tisíc korun. Odboráři přesto stále nejsou spokojení. Výplatní pásky totiž plní hlavně přesčasy.

Jen co skončí noční směnu, nastoupí do ambulance. Další lékaři vyrazí po šichtě rovnou na operační sály. Tři roky starý zákon, který měl českým doktorům umožnit odpočívat, selhává. Tvrdí to šéf Lékařského odborového klubu Martin Engel.

Průměrný plat lékaře, který se loni zastavil těsně pod 66 tisíci, je proto podle něj stále jen „almužnou“. Doktoři by měli brát mnohem víc.

„Chápu, že v této zemi žijí lidé s mnohem nižšími příjmy. Chápu také, že může plat lékařů některé z nich dráždit. Tito lidé by si ale měli uvědomit, jak zodpovědnou práci lékaři dělají a že drtivá většina z nich nepracuje jen osm hodin denně,“ řekl Deníku odborář. Základní tarif bez odměn a přesčasů podle něj tvoří jen asi polovinu příjmu zdravotníka.

PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA

Podobná data vzešla i z nedávného průzkumu, který mezi zdravotníky uspořádala Česká chirurgická společnost. Také podle něj si lékaři vydělají hlavně díky přesčasům.

„Zákon sice zakazuje překročit 34 přesčasových hodin měsíčně, ve skutečnosti se ale téměř nikde nedodržuje,“ potvrdil někdejší šéf společnosti a současně náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Ryska.

Vedení resortu to ale bylo doposud jedno. Porušování zákona nikdo z ministrů neřešil. „Dlouho se zřejmě spoléhali na to, že by případná žaloba na porušování zákona a evropské směrnice nesměřovala na ministerstvo, ale na management konkrétní nemocnice,“ domnívá se bývalá europoslankyně a lékařka Zuzana Roithová.

Úřad si totiž podle ní svou roli v podstatě splnil – když evropskou směrnici o přesčasech vložil do zákona. „Teď je dodržování zákona na nemocnicích,“ vysvětlila Roithová.

Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) už ale avizoval, že on se situací v nemocnicích zabývat bude. Jeho recept přitom zní: nemocniční síť se výrazně seškrtá. Lékaři se koncentrují do menšího množství zařízení. Ukrojí si také větší díl peněz určených na platy.

JAKO VE ŠVÉDSKU

Jenomže to se odborářům nelíbí. „Nikdo tady nikdy nepředložil analýzu, podle které bychom měli nadbytek akutních nemocničních lůžek. Takže to považuju za nebezpečnou myšlenku. Mně totiž naopak přijde, že nemocnice bojují s nedostatkem lůžek,“ oponuje Martin Engel.

Víc by se mu líbilo řešení, se kterým přichází Zuzana Roithová. Podle té by se mělo Česko inspirovat třeba ve Skandinávii, kde si dovedou šéfové nemocnic práci lidí lépe zorganizovat. „Část lékařů tam slouží jen po telefonu. Umožňuje jim to telemedicína, díky které si posílají zdravotnickou dokumentaci elektronicky,“ popisuje Roithová.

Špitály v dalších evropských zemích pak řeší přetížení personálu prostým sdílením zdravotníků. „Příklad: tři různá oddělení mohou být spojena jednou sesternou. Takže o víkendu, když jsou lůžka obsazena jen z poloviny, v ní může být personálu méně,“ uvádí Roithová.