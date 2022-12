„Bazén v plavecké hale po letech potřebuje větší opravu. Nebudeme dávat umělou nebo nerezovou vanu, ale v bazénu bude opět dlažba a obklady. Ty nynější se otlučou a dají se nové, vymění se i izolace,“ popsal starosta Zdeněk Pištora. Plánované úpravy se dotknou také sauny a bývalého dětského bazénu. „Ten obnovovat nebudeme, jeho provoz by byl nehospodárný. Do prostoru, kde byl, se dají vířivka a další sauny,“ dodal starosta. Plavecká hala tak v budoucnu nabídne čtyři druhy saun. „To nikde jinde v okolí není, díky tomu zůstane naše plavecká hala konkurenceschopná. Nebudeme mít tobogány a další podobné atrakce, do postoloprtské plavecké haly se bude chodit do bazénu a saun,“ popsal starosta.