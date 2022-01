Je sobota 29. ledna odpoledne. Venkovní teplotu nad bodem mrazu pocitově sráží silný vítr, který uzavírá lanovky a tím pádem i sjezdovky v Krušných horách. Na běžky či procházky venku to také moc není, návštěva plavecké haly je jednou z mála možností na víkendový program.

V té lounské se v sobotu odpoledne návštěvnost pohybuje kolem sta lidí. Na to, o jak atraktivní čas se jedná, to není mnoho. Nicméně v Česku padají rekordy v počtech nakažených covidem, řada rodin je doma v karanténě nebo izolaci. Další raději mezi lidi nechodí, jiní nemají jak prokázat bezinfekčnost.

A tu u vchodu do lounské plavecké haly kontrolují. „Můžete mi, prosím, ukázat doklad o očkování,“ ptá se zdvořile recepční. Právě covid stál na začátku trochu rozpačitého startu provozu haly. Poprvé přivítala návštěvníky v září 2020, po necelém měsíci byla kvůli vládním nařízení zavřená. Znovu otevřela až loni, po vlně kritiky město vyměnilo její ředitelku.

Lounská plavecká hala je mezi elitními projekty, získala titul Stavba roku 2021

Kdo přijde do haly poprvé, tomu recepční ochotně poradí, jaké si koupit vstupné. Možností je několik, kombinovat se dá bazén a sauna. Nad cenami vstupného se v Lounech vedly diskuze, některým lidem se zdály vysoké. Nicméně jsou srovnatelné s cenami v podobných zařízeních v regionu.

Lidé s menším smyslem pro orientaci mohou mít při první návštěvě lounské plavecké haly trochu paradoxně problém bazén najít. I když jej od vstupní recepce odděluje jen skleněná stěna, jde se přes dvoje schodiště, šatny a sprchy. Pár cedulek se šipkou by nebylo na škodu. Na co mohou být v Lounech ale právem pyšní, je čistota. Ta je dána hlavně novotou plavecké haly, na první pohled je ale patrné, že se provozní zaměstnanci činí. „Ta čistota se musí ocenit. Nevšimla jsem si ničeho, na co bych si mohla stěžovat,“ řekla návštěvnice Lenka Spáčilová.

Atrakce pro děti, venkovní vířivka

Architekti vměstnali plavecký bazén i zážitkový s dětskými atrakcemi do jednoho objektu, na jeho kratší stěně je nalepená poměrně velká venkovní vířivka. I když je v areálu stovka lidí, žádné tlačenice se nekonají. „V Lounech se mi líbí, že v bazénu nejsou jednotlivé dráhy ohraničené, třeba jako v Mostě. Takže je tím pádem v bazénu víc místa. Najednou si tam v pohodě zaplave víc lidí,“ pochvaloval si Tomáš Vepřovský.

Titul Stavba roku 2021 za projekt městské plavecké haly Louny získalo brněnské studio dkarchitekti. Při návrhu objektu se autoři nechali inspirovat zvlněnými křivkami Českého středohoří, kterými se návštěvníci mohou kochat při výhledu z tobogánové věže nebo venkovního ochlazovacího bazénku u sauny. Právě v sobotu byla díky silnému větru viditelnost úžasná, kromě Středohoří se tak nabízely výhledy na zasněžené Krušné hory.

I přes rozpačitý začátek provozu si lidé cestu do lounské plavecké haly našli. Dá se očekávat, že jakmile pandemie odezní, návštěvnost ještě stoupne.