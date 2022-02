„Bazén v plavecké hale po letech potřebuje větší opravu. Nebudeme dávat umělou nebo nerezovou vanu, ale v bazénu bude opět dlažba a obklady. Ty nynější se otlučou a dají se nové, vymění se i izolace,“ popsal starosta Zdeněk Pištora. Plánované úpravy se dotknou také sauny a bývalého dětského bazénu. „Ten obnovovat nebudeme, jeho provoz by byl nehospodárný. Do prostoru, kde byl, se dají vířivky a další sauny,“ dodal starosta. Kolik jich bude, upřesní projektová dokumentace.

Její vypracování chtějí letos ve městě zadat, v rozpočtu na ni mají vyčleněný jeden milion korun. „Zda se do stavebních prací pustíme v příštím roce nebo až v roce 2024, uvidíme podle průběhu přípravy. Důležité bude, jak rychle získáme stavební povolení,“ přiblížil starosta.

Města investují desítky milionů. V Postoloprtech si připravili nejvíc v historii

Bazén v Postoloprtech se stavěl v osmdesátých letech v akci „Z“, zmíněná částečná rekonstrukce v roce 2015 vyšla město na 11 milionů korun. Kolik se zaplatí za plánované práce, ukáže projekt a výsledek výběrového řízení na zhotovitele.

Kromě bazénu a sauny nabízí plavecká hala v Postoloprtech v jednom vstupném ještě návštěvu posilovny. Sauna byla hojně navštěvovaná i lidmi ze Žatce a Loun, po rekonstrukci koupaliště se saunou v Žatci, její opravě na koupališti v Lounech a výstavbě lounské plavecké haly, kde jsou další sauny, mají lidé z obou měst možností více. „Návštěvnost naší plavecké haly je stále vysoká. Je ale pravdou, že k jejímu vylepšování nás také vede snaha, aby zůstala konkurenceschopná,“ řekl postoloprtský starosta.

O rok později. Přípravu dálnice u Postoloprt zdržel plán na ochranu před povodní

Rovněž v Žatci, kde je veřejně přístupný bazén v budově obchodní akademie, se v budoucnu větším investicím zřejmě nevyhnou. „V nejbližší době plánujeme pouze běžnou údržbu, vše relativně funguje. Dlouhodobě ale bude třeba v bazénu instalovat novou nerezovou vanu a udělat nové ochozy kolem něj,“ sdělil ředitel zmíněné školy Jiří Karas. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj, na provoz bazénu přispívá město.

Nejnovější, předloni otevřenou, mají plaveckou halu v Lounech. „Dosavadní provoz neukázal, že by jí něco zásadního, co by se muselo dodělávat, chybělo. Obavy, že se bude muset zastřešit venkovní vířivka, se nepotvrdily,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.